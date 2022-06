Buspassager greb fat i rattet under kørsel

Fredag 24. juni 2022 kl: 12:47

Af: Redaktionen - Han stillede sig op ved siden af chaufføren, hvor han laver et hårdt ryk i rattet. Bussen ramte ind i autoværnet, siger Espen Godiksen, vagtchef hos Københavns Politi, DR Nyheder.I første omgang kurede bussen langs autoværnet, som knækkede og efterfølgende blev trykket op i midtergangen af bussen.Ifølge Københavns Politi kom ingen alvorligt til skade.Vagtchef Espen Godiksen anslår over for DR Nyheder, at bussen kørte med omkring 70 kilometer i timen, da den 20-årige passager greb fat i rattet.Efter uheldet flygtede han fra stedet, men blev efter kort tid anholdt af politiet. Fredag vil han blive fremstillet i grundlovsforhør sigtet for overtrædelse af straffelovens paragraf 252, der handler om at udsætte andres liv for fare i grov kådhed eller på anden hensynsløs måde.