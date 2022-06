Uddannelse som lokomotivfører hos Lokaltog A/S er populær

Torsdag 9. juni 2022 kl: 12:13

Af: Redaktionen - Vi har for nylig holdt informationsaften i forhold til det kommende efterårs-hold, og vi oplever en enorm interesse for vores uddannelse. Faktisk står vi i så privilegeret en situation, at vi har fem gange så mange kvalificerede ansøgere, end vi har behov for, så man kan roligt sige, at konkurrencen er hård blandt ansøgerne, siger Lars Wrist-Elkjær, der er administrerende direktør i Lokaltog A/S.





Og selvom selskabet må skuffe en del ansøgere, så har Lokaltog i de senere år uddannet mange nye lokomotivførere, som efterfølgende sørger for, at togpassagerer på alle Lokaltogs strækninger - fra Lollandsbanen i syd til Gribskovbanen i nord - kommer sikkert frem. I 2021 kunne 15 nyuddannede lokomotivførere trække i uniformen, i år uddannes 17 lokomotivførere og også i 2023 er det forventningen, at Lokaltog skal ud og ansætte flere, nye grundelever til deres uddannelse.





- Det er jo egentlig meget simpelt. Uden lokomotivførere kører der ingen tog på skinnerne. Derfor er det afgørende, at alle jernbanevirksomheder i Danmark løbende uddanner nye lokomotivførere. Det er en vigtig opgave, som vi gerne tager vores del af ansvaret for, og som vi tager seriøst, påpeger Lars Wrist-Elkjær.





De fleste ansøger til uddannelsen er mænd mellem 30 og 50 år og kommer med en faglig baggrund.





- Der er ofte tale om elever, som enten har haft en gammel drøm om at blive lokomotivfører, eller også har de lyst til et karriereskift, hvilket vi er ret glade for, da det er meget motiverede elever, vi modtager. Vi kunne dog godt ønske, at der var flere kvinder og flere ikke-etniske danskere blandt ansøgerne. Hos Lokaltog bestræber vi os på at være en mangfoldig arbejdsplads, men lige på det her felt, må jeg erkende, at ansøgerfeltet fortsat er meget ensartet, siger Lars Wrist-Elkjær.







I alt er der omkring 235 lokomotivførere ansat i Lokaltog, og der er konstant fokus på at gøre uddannelsen attraktiv og tiltrække nye elever til uddannelsen.













Fakta om uddannelsen som lokomotivfører hos Lokaltog:

Uddannelsen varer cirka 10 måneder

Der veksles mellem perioder med teoretisk undervisning på skole og perioder med kørepraktik

Skoleopholdene foregår enten i Ballerup eller i Tønder

Perioder med kørepraktik foregår både hos Lokaltog og andre banevirksomheder

Eleverne får løn under uddannelsen

Det skal man opfylde for at kunne blive lokomotivfører?



Man skal:

være over 21 år gammel og minimum 165 cm høj

have et godt helbred

have syn med normal farvesans

have en helbredsgodkendelse fra Trafikstyrelsen

have gennemført en HTX-uddannelse eller være faglært indenfor metal- eller el-fag

have gyldigt kørekort til personbil

være logisk og systematisk tænkende

være i stand til at bevare roen - også i pressede situationer

Man kan læse mere om uddannelsen til og jobbet som lokomotivfører her:



- Vi skal altid sørge for at have en "buffer" af lokomotivførere, hvis driften skal kunne køre planmæssigt. Ligesom i alle andre brancher bliver vores medarbejdere ind i mellem syge, de skal på lovpligtig efteruddannelse hvert 3. år og i forbindelse med indførslen af nyt signalsystem i Danmark har der været behov for ekstraordinær efteruddannelse. Det presser vores planlægning, og derfor er det tvingende nødvendigt for Lokaltog - og alle andre jernbaneselskaber for den sags skyld - at der løbende bliver uddannet nye. Og derfor lægger vi os også meget i selen for at skabe en god uddannelsesplads med gode forhold for vores elever, fremhæver Lars Wrist-Elkjær.

