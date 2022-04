Tur i pirattaxi blev dyrere end aftalt

Tirsdag 19. april 2022 kl: 12:03

Af: Redaktionen Da den 24-årige mand skulle til at betale og havde gjort betalingen klar i MobilePay-app’en, sagde chaufføren, at han ikke kunne finde sin telefon og bad den 24-årige tænde lommelygten i sin telefon, så han bedre kunne se. Chaufføren lånte herefter den 24-åriges telefon til at lede efter sin egen.Det lykkedes ikke chaufføren at finde sin telefon. Han gav den 24-årige mand sin telefon igen og sagde, at det var ligemeget med betalingen. Først da den 24-årige kom op i sin lejlighed opdagede han, at der var overført flere tusinde kroner via MobilePay i stedet for det aftalte beløb.Østjyllands Politi opfordrer kraftigt til, at man ikke benytter sig af pirattaxier, da der er risiko for at blive snydt, bestjålet eller røvet.- Tag en autoriseret taxi, benyt offentlige transportmidler eller få en ven til at hente dig, lyder det fra Østjyllands Politi.