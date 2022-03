Lastbilproducent og transportkoncern vil udvikle elektrisk konkurrent til diesellastbiler

Onsdag 9. marts 2022 kl: 11:14

En lastbil tilpasset bymiljøer



Eliminering af gener såsom forurening og støj

Forbedring af aktiv og passiv sikkerhed for bedre at kunne styre sameksistens med alle trafikanter (fodgængere og personer, der bruger bløde transportformer).

Forbedret sikkerhed for chaufføren og omgivelserne takket være et sænket førerhus, der giver chaufføren et godt udsyn for optimal beskyttelse af trafikanterne; en stor forrude og flere kameraer i stedet for bakspejle, der giver et 360 graders udsyn; en sideskydedør på passagersiden, der begrænser dørens åbningsvinkel

Større komfort for chaufføren, som vil være i stand til at komme ud af lastbilen i både venstre og højre side. Det bliver lettere at komme ind og ud af lastbilen med en meget lavere adgangshøjde end på en standard varebil

Optimal ergonomi og lettere adgang til lastrummet. For at opnå dette er et partnerskab med en opbygger under overvejelse med henblik på at forbedre lastning/losning i bymiljøer

Opkoblede værktøjer, der gør det muligt for chauffører at optimere deres leveringsopgaver og deres ruter

For at sikre, at dette bilen passer ind i bymiljøet og med henblik på at øge både komforten og chaufførens ønsker, har Renault Trucks udviklere fuldstændig re-designet både udvendige linier på lastbilen og interiøret

Af: Redaktionen Og det er ifølge de to parter nødvendigt at se på de samlede ejertidsomkostninger - TCO - hvis alternative drivliner skal køre frem og erstatte drivliner med dieselmotorer.- Den miljømæssige situation kombineret med væksten i e-handel og implementeringen af ​​lav-emissionszoner i de større franske byer betyder, at vi omgående er nødt til at øge dekarboniseringen af ​​transport (det vil sige en markant reduktion og afvikling af CO2-udledninger), siger Marie-Christine Lombard, der er administrerende direktør for Geodis.Med samarbejdet med Renault Trucks ønsker ønsker hurtigt at give konkrete løsninger på bæredygtig logistik i byerne.- Vi har bemærket, at lastbilers image er ved at ændre sig; endelig bliver de opfattet som et uundværligt værktøj. Formålet med projektet, hvor Renault Trucks arbejder sammen med Geodis, er at designe en lastbil, der tilpasses miljøet i trafiktunge områder og endda i fodgængerzoner. Denne nye lastbil vil være designet til chaufførens arbejdskomfort og sikkerhed og til sikkerhed for beboere i byerne, siger Bruno Blin, der er præsident for Renault Trucks.Takket være det samarbejde, der er udført fra designstadiet og fremefter, vil den nye lastbil med projektnavnet Oxygen gøre det muligt at integrere alle krav og funktioner til leverancer i bymidten:I de tidlige faser af arbejdet blev følgende fokusområder identificeret:Prototypen er planlagt til levering i slutningen af ​​2022. Den vil blive produceret på Renault Trucks' anlæg i Blainville-sur-Orne, Frankrig, den første europæiske fabrik, der har produceret serieproducerede elektriske lastbiler siden 2020.Lastbilen vil blive testet i Paris i 2023 under virkelige forhold. Testen vil blive efterfulgt af en tilpasningsfase af køretøjet, der inkluderer feedback fra chauffører, der omfatter brugskomfort, praktiske funktioner, opladning osv., og derefter en undersøgelse for at optimere de samlede ejeromkostninger.