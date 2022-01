Coronarestriktioner på Transportministeriets område ophæves

Fredag 28. januar 2022 kl: 10:41

Krav om mundbind elle visir i den kollektive trafik mv.

Krav om coronapas og mundbind eller visir for køreundervisning og køreprøver

Forbud mod indtagelse af alkohol i busser

Krav om coronapas i fjernbusser, InterCity-tog og InterCityLyn-tog og krav om siddepladser i fjernbusser

Derudover ophæves også kravet om pladsbillet i DSB’s InterCity og InterCityLyn

Af: Redaktionen Efter indstilling fra Epidemikommissionen bortfalder de gældende corona-restriktioner på Transportministeriets område fra tirsdag 1. februar 2022. Det skyldes, at COVID-19 efter den 5. februar 2022 ikke længere kategoriseres som en samfundskritisk sygdom.- Det er en stor dag, hvor vi nu kan fjerne restriktionerne i den kollektive transport og ved køreprøver. Heldigvis har Omikron vist sig ikke at presse sundhedsvæsnet så voldsomt, og derfor er Covid19 er ikke længere klassificeret som en samfundskritisk sygdom. Det betyder, at vi kan vende tilbage til normale tilstande blandt andet i den kollektive transport. Det er rigtig glædeligt. Jeg vil dog stadig opfordre til at huske de gode vaner om hygiejne og afstand, når det er muligt, siger transportminister Benny Engelbrecht (S).Konkret bortfalder følgende restriktioner fra tirsdag 1. februar 2022: