Antallet af nye busser steg markant i 2021

Mandag 31. januar 2022 kl: 12:48

Af: Redaktionen Ser man på oversigten og antallet af busser, der er blevet registreret, er det tydeligt, at det er større udbud af kørsel for de forskellige trafikselskaber, der spiller ind - og at der i udbuddene har været krav om mindre CO2-udledning.









Flere af leverandørerne er nye i Danmark - eksempelvis kinesiske Golden Dragon og hollandske Ebusco - og er kørt ind på listen med el-busser.









Model 2021 2020 Antal Andel Antal Andel Yutong 104 21,94 % - - Scania 85 17,93 % 35 22,73 % Iveco 54 11,39 % 16 10,39 % Setra 50 10,55 % 14 9,09 % MAN 39 8,23 % 6 3,90 % Golden Dragon 33 6,96 % - - Volvo Busser 30 6,33 % 1 0,65 % Mercedes-Benz 23 4,85 % 39 25,32 % VDL 23 4,85 % - - Ebusco 13 2,74 % - - Irizar 7 1,48 % 3 1,95 % Isuzu 5 1,05 % 3 1,95 % Neoplan 5 1,05 % 4 2,60 % Caetano 1 0,21 % - - Van Hool 1 0,21 % 4 2,60 % VDL Bus 1 0,21 % 24 15,58 % BYD - - 1 0,65 % Güleryüz - - 4 2,60 % I alt 474

154





Nyregistrerede busser i Danmark 2021 med totalvægt på 7 ton og derover.(Kilde: Bilstatistik - De Danske Bilimportører)

