Region og kommuner ønsker togbus-forbindelsen mellem Rødbyhavn og Nykøbing Falster opretholdt

Tirsdag 14. december 2021 kl: 10:00

Af: Redaktionen Med DSB’s nye køreplan er togbetjeningen standset og den nuværende togbusrute mellem Rødbyhavn og Nykøbing Falster nedlagt. Passagererne er dermed henvist til de lokale bus- og togforbindelser – tilsyneladende helt frem til Femernforbindelsen åbner.









Fra 40 til 80 minutter

På ingen måde rimeligt

Rammer Femernbyggeriet og de unge

Det giver en væsentlig længere rejsetid – Hvor det før tog cirka 40 minutter fra Rødbyhavn i lige linje med togbus til Nykøbing Falster, kommer samme tur fremover til at tage mere end 80 minutter. Altså dobbelt så lang tid og med skift undervejs.Det har fået regionsrådsformand Heino Knudsen, udvalgsformand Peter Jacobsen, borgmester John Brædder og borgmester Holger Schou Rasmussen til at tage kontakt til transportminister Benny Engelbrecht.- Det er stærkt utilfredsstillende og på ingen måde rimeligt, at man fjerner et tilbud, uden at sætte et andet i stedet – og slet ikke, når det er med kort varsel og uden tidshorisont. Områdets pendlere og andre rejsende har i forvejen i lang tid været tvunget til at leve med længere rejsetid, alternative ruter og ekstra skift, og vi har brug for at have en hensigtsmæssig offentlig transport, der kan binde vores region sammen – også når der er sporarbejde, forklarer Heino Knudsen og opfordrer til mere dialog:- Vi håber, at transportministeren vil se positivt på en alternativ løsning, hvor vi som minimum kan tilgodese områdets pendlere med en togbus i lige linje i de tidlige morgen- og sene eftermiddagstimer.Holger Schou Rasmussen, der er borgmester i Lolland Kommune, supplerer:- Rødbyhavn lægger netop nu jord til danmarkshistoriens største byggeri. Med tusindvis af ekstra arbejdspladser på Femern er det vigtigt at sikre, at de mange medarbejdere, gæster og samarbejdspartnere har mulighed for at komme til og fra området med en hurtig, fleksibel og klimavenlig kollektiv transport, uden at det kræver en dagsrejse.I Guldborgsund Kommune er borgmester John Brædder særligt opmærksom på de unges behov for at komme til og fra de store uddannelsestilbud i Nykøbing Falster:- Vi ved, at en lang transport let kan være en barriere, når de unge skal vælge uddannelse, og vi har derfor brug for attraktive, offentlige transportmuligheder for at tiltrække og fastholde flere unge i vores uddannelsestilbud lokalt, forklarer John Brædder.