Søndag den 12. december skifter togene køreplaner

Lørdag 11. december 2021 kl: 18:04

Af: Redaktionen

DSB



DSB sætter et større antal nye el-lokomotiver i drift i forbindelse med køreplanskiftet 12. december, og det betyder højere hastighed og en lang række afledte ændringer og forbedringer, især for de sjællandske regionaltog.





Kystbanen får kvartersdrift og et helt nye rutemønster, hvor Øresundstogene kører fra Østerport i stedet for fra Helsingør og Nivå. Til gengæld fortsætter mange af kystbanetogene til Høje Taastrup.

Sydbanen får flere og hurtigere tog bl.a. med direkte afgange mellem Helsingør og Næstved.





Rejsende i InterCity-togene mellem København og Aalborg vil hver 2. time opleve at skulle skifte til et andet tog ved samme perron i Fredericia. Togskiftet forlænger ikke rejsetiden, og vi har indført denne ændring, så vi kan køre mest muligt med de nye el-lokomotiver i stedet for diesellokomotiver.

InterCityLyn-togene, hvor kunderne ombord typisk rejser over de længste afstande, er fortsat gennemkørende.





Arriva

Arriva genindfører to ekstra morgenafgange på strækningen mellem Vejle og Herning, som har været et stort ønske fra vores kunder. Derudover fortsætter flere lørdagsafgange mellem Aarhus og Skanderborg, hele vejen til Silkeborg i fremtiden, så flere passagerer får glæde af toget.





På Svendborgbanen reduceres antallet af afgange fra tre til to i timen mellem 9 og 14 på hverdage for at gøre køreplanen mere robust. Svendborgbanen er som enkeltsporet bane følsom overfor forsinkelser.





-Vi skal levere en stabil togdrift for alle vores passagerer, men særligt morgen- og eftermiddagspendlerne, der skal frem og tilbage fra skole og job er enormt vigtige. Derfor er det helt centralt, at vi særligt herskaber en robust og stabil togdrift”, udtaler direktør i Arriva Tog, Susanne Hejer i en pressemeddelelse.