BUSCHAUFFØR VANDT ÅRETS HANDICAPPRIS:

Torsdag 23. december 2021 kl: 10:00

Af: Redaktionen

Busselskabet HB-Care har visiteret specialkørsel med handicappede borgere som et af sine vigtigste kompetenceområder. Kim Erik Fleischer vandt prisen for sin handicapforståelse og for sin evne til at sætte børnenes behov først.

På døgninstitutionen Nærumgård, nord for København, blev årets pris tildelt. Tilstede for at hylde prismodtageren var blandt andre socialborgmester i København Mia Nyegaard, Handicaprådets formand Janne Sander og COO i HB-Care Flemming Bloch.









Ved prisoverrækkelsen sagde Mia Nyegaard:

- Tusind tak for den du er! Tillykke med prisen og tillykke til HB-Care for at have ansat en chauffør, som i den grad er blevet positivt bemærket af både medarbejdere og børnene.





For hovedpersonen selv, er prisen et kæmpe skulderklap. Han kalder de børn, han kører med for "sine børn", og Kim Erik Fleischer fremfører et eksempel på, hvordan han takler en hverdagssituation:





- Er der et barn i min bus, der græder, så sætter jeg mig ned på hug og taler med barnet, og spørger om det er noget jeg kan hjælpe med. Jeg hænger mig ikke i klokken. Bliver jeg lidt forsinket, må jeg tage det med. Bare mine børn har det godt.





Kim Erik Fleischer sammenfatter sin tilgang til arbejdet i en enkelt sætning:

- Det er ikke pakker, jeg kører med. Det er mennesker!









At prisoverrækkelsen fandt sted på Nærumgård var ikke en tilfældighed. Det var netop medarbejdere på Nærumgård, der er en døgninstitution for børn med autisme, mental retardering med videre, der havde indstillet Kim Erik Fleischer til Handicapprisen.





Hos Kim Erik Fleischers arbejdsgiver igennem de seneste ni år, HB-Care, er der forståeligt stor glæde over, at prisen i år gik til en af selskabets chauffører.





- Vi er stolte over, at vi har så dedikerede chauffører, der hver dag gør en stor indsats for børn med specielle behov. Vi vægter det at uddanne vores chauffører særligt højt, hvilket er vigtigt i vores daglige arbejde, der er så meget mere end at køre fra A til B. At det er Kim Erik Fleischer, der vinder prisen, er fuldt fortjent. Hans engagement overfor børnene er uvurderlig. Der er en helt særlig atmosfære af tryghed til stede i Kim’s bus, som børnene mærker med det samme, siger COO i HB-Care Flemming Bloch.





Ifølge Handicaprådets hjemmeside er Handicapprisen en anerkendelse af en ildsjæl, der har ydet en særlig indsats for mennesker med handicap i Københavns Kommune. Prisen uddeles én gang årligt i forbindelse med FN's internationale Handicapdag 3. december.

















