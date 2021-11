Sydtrafik tilbyder billetter til valgstederne for en femmer

Torsdag 4. november 2021 kl: 11:55

Gratis kørsel med bybusser i Fredericia



Af: Redaktionen Med kampagnebilletten kan man køre til valgstedet i ens kommune og hjem igen for 5 kroner - både med bus og Vestbanen. Billetten skal købes i Sydtrafik's app under Specialbilletter, og der er en billet til hver kommune. Billetten kan benyttes i hele kommunen på valgdagen 16. novembermellem klokken 8.00 og 21.00.Bybussen i Fredericia er gratis på valgdagen. Her behøver man ikke købe en billet. Rejser man med de regionale ruter skal man købe en kampagnebillet.