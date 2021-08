Trafikselskab genindfører kontanter i busser og Flextrafik

Tirsdag 31. august 2021 kl: 13:48

Af: Redaktionen - Fra i morgen tager vi igen imod kontanter i vores busser, lokaltog og Flextrafik. Det er vi glade for, men vi vil også gerne minde om at holde fast i de gode vaner, og betale digitalt, hvis man kan, siger Camilla Struckmann, der er direktør for Kommerciel og Kunder i Movia.

Med kontanternes tilbagetog i busser og flextrafik bliver alt som før. I busserne betyder det, at man som kunde skal være opmærksom på, at buschaufføren alene kan give tilbage op til nærmeste 100 kroner. Reglen er til for at værne om et trygt arbejdsmiljø for chaufførerne.





I flextrafikken tager chaufførerne kun imod lige penge. Siden, der sidst blev taget imod kontanter i flextrafikken, har Movia indført en abonnementsordning, så man kan bestille sine flexture på telefon, som man plejer, men betale for sin kørsel pr. faktura en gang om måneden.





Movia gør i øvrigt opmærksom på, at der løbende udføres billetkontrol i alle Movia's busser. Man skal have gyldig billet, inden man stiger ombord, og fra 1. september vil Movia's billetkontrollører også igen tage imod forevisning af ID.









