Børn fra Nørresundby og minister fra København markerer åbningen bane til lufthavn

Tirsdag 24. august 2021 kl: 12:15

Løft til regionen

Børnene hjælper



Af: Redaktionen - Jeg er rigtig glad for endelig at få lov til at opleve den nye bane til Aalborg Lufthavn. Ved at gøre det nemmere at rejse til og fra Aalborg for rejsende fra både ind- og udland giver den nye bane et vigtigt løft til infrastrukturen i den nordjyske region. Dermed hjælper den til at binde vores land bedre sammen, og derfor ser jeg meget frem til - sammen med de lokale børn, som også hjalp mig sidste år - at markere åbningen af den nye bane til lufthavnen én gang for alle, siger transportminister Benny Engelbrecht (S).Siden sin åbning i december har den cirka tre kilometer lange bane skabt en direkte forbindelse mellem Aarhus og Aalborg Lufthavn. Dermed har den til formål at skabe sammenhæng mellem landsdelene og fremme vækst og udvikling i det nordjyske.- Den nye bane til og fra Aalborg Lufthavn er med til at skabe gode forbindelser. Den sikrer borgerne fra hele Danmark hurtig og effektiv adgang til og fra Aalborg Lufthavn og understøtter også det lokale erhvervsliv og udviklingen i hele Nordjylland. Nu er der for alvor ved at komme gang i lufthavnen igen, og den nye bane er en vigtig og fremtidssikret løsning, som vi sætter stor pris på, siger borgmester i Aalborg Kommune Thomas Kastrup-Larsen (S).Selvom arbejdet med at anlægge den nye bane foregik under mere usædvanlige vilkår på grund af corona-situationen, stod den alligevel færdig til tiden. Derfor fortjener den også en åbning i den virkelige verden, lyder det fra områdechef for spor- og broprojekter i Banedanmark Lars Blædel Riemann.- Det er ikke så tit, at der bliver tilføjet en ny strækning til den danske jernbane, og selvom vi måtte udføre arbejdet under ekstraordinære vilkår, stod den alligevel klar til tiden. Den nye bane giver et betydeligt løft til den kollektive trafik i Nordjylland ved at gøre det nemmere at komme til og fra Danmarks tredjestørste lufthavn. Derfor er jeg glad for, at vi nu kan markere dens åbning, og jeg håber, at passagererne i dag er glade for deres nye bane, siger han.I anledning af ministerens besøg på Aalborg Lufthavn Station vil børn fra Børnehaven Ane Dam hjælpe ministeren med at markere banens åbning. Dermed kan han endnu en gang og nu i den virkelige verden - klippe snoren over og erklære den nye bane for åben.