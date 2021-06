Politisk aftale åbner for billige rejser og gratis færger i sommerferien

Tirsdag 8. juni 2021 kl: 10:29

Aftalen betyder følgende:

Det bliver gratis for gående, cykler og biler med handikapparkeringskort at sejle indenrigs i Danmark og mellem Ystad og Rønne.

Tilbuddet vil gælde i juli, august og september. Det er op til færgeoperatørerne selv at fastlægge den gratis periode, hvis selskabet ønsker at deltage i ordningen

Det bliver muligt at købe et rejsepas til fri rejse med al offentlig kollektiv transport i Danmark i en sammenhængende periode på otte dage

Tilbuddet vil gælde fra 27. juni til 9. august

Rejsepasset omfatter rejser med DSB- og Arriva-tog, busser, metro, lokalbaner og letbaner i hele landet

Der vil blive udbudt mindst 66.000 rejsepas. Det endelige antal afhænger af den aftale, der nu skal indgås med operatørerne

Rejsepasset vil koste 399 kroner for voksne og 199 kroner for børn mellem 12-15 år. Børn under 12 år rejser gratis ifølge med voksen i forhold til gældende rejseregler

Passene bliver solgt efter først-til-mølle-princippet via rejsepas.nu. Det vil også være muligt at købe dem fysisk på DSB’s tre betjente salgssteder i henholdsvis Aarhus, Odense og København

© Copyright 2021 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen - Sidste år viste os, at lysten til at rejse i Danmark blomstrer i fuld flor. Rigtig mange danskere tog bussen, toget eller færgen rundt i deres sommerferier og fik på den måde oplevet det danske sommerland til en billig penge. Jeg glæder mig over, at vi har mulighed for at tilbyde det endnu en gang, så mange danskere kan bruge vores kollektive transport til både storbyen eller de mange dejlige øer, der er klar med ferieoplevelser, siger transportminister Benny Engelbrecht (S).Aftalen, som S-Regeringen har indgået med Venstre, Dansk Folkeparti, SF, Radikale, Enhedslisten, Konservative og Alternativet, indebærer, at det også i år bliver muligt at købe et rejsepas til al offentlig kollektiv transport i Danmark i en sammenhængende periode på otte dage. Det bliver ligesom sidste år også muligt for gående og cyklende at rejse gratis med indenrigsfærgerne samt mellem Rønne og Ystad. I år gælder det også for biler med handikapparkeringskort.- Der er ingen tvivl om, at sidste års gratis færgerejser var en stor succes. Over en million passagerer benyttede sig af tilbuddet sidste sommer, og jeg er derfor tilfreds med, at aftaleparterne er enige om at kunne tilbyde danskerne de muligheder igen i år. Jeg har også lyttet til de ønsker, der har været om mere fleksibilitet for færgerne. Derfor har vi besluttet at forlænge muligheden, så færgeselskaberne kan vælge, hvornår de tilbyder de gratis rejser henover både juli, august og september. Og så vil jeg gerne understrege, at det lige som sidste år er frivilligt for færgeselskaberne, om de ønsker at gøre brug af tilbuddet eller ej, siger transportministeren.Interesserede kan læse mere om den samlede aftale