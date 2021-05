Lufthavn på Amager havde 6.000 rejsende dagligt i april

Fredag 21. maj 2021 kl: 09:00

Af: Redaktionen Hvis man fordeler de 182.094 rejsende på aprils 30 dage bliver det til, at der dagligt var lidt over 6.000 rejsende. I april 2019 var der over 83.000 rejsende dagligt.- I Københavns Lufthavn var der i april blot syv procent af det normale antal rejsende, siger lufthavnens kommercielle direktør Peter Krogsgaard.I april var der dagligt 138 ankomster og afgange mod 715 i april 2019. Samtidig var kun hvert tredje flysæde fyldt. Normalt er det op mod 80 procent. De få, der i dag rejser, er typisk til vigtige familiebesøg eller forretningsrejser. Der er stadig langt imellem de ferierejsende som normalt udgør godt 60 procent af passagerne.Rejserestriktionerne til hele verden betyder, at Aalborg endnu en gang er absolut største destination fra København med 25.452 rejsende, hvilket er omkring tre gange så mange som til de store europæiske knudepunkter i Frankfurt, Amsterdam og Paris. Rønne er igen nummer to på listen over top ti destinationer.