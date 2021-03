Busmesse i Belgien er aflyst

Torsdag 25. marts 2021 kl: 11:29

Af: Jesper Christensen Arrangørerne peger på, at de ikke kan garantere udstillerne på messen, at der vil komme lige så mange gæster, som sædvanligt. Man kan ikke forud se eventuelle rejserestriktioner, og man kan ikke måle de potentielle gæsters villighed til at rejse til Bruxelles for at se på nye busser med tilbehør.









Der er kort fortalt: Usikkerheden er for stor.









Arrangørerne oplyser, at der i stedet vil blive gennemført flere små arrangementer i Busworld-perioden i oktober i år.









Og så er der sat dato på den næste Busworld Europ-messe. Den vil efter planen finde sted i dagene 7. til 12. oktober 2023.













