Konkurrencemyndigheder godkender nyt samarbejder mellem lufthavn og it-selskab

Onsdag 20. januar 2021 kl: 10:31

Navnet Airhart er en hyldest kvindelig pilot



Af: Redaktionen Smarter Airports A/S kan med godkendelsen begynde at etablere partnerskaber med andre lufthavne verden over. Samtidig har platformen fået navnet Airhart.- Airhart vil gøre lufthavne i stand til at imødegå de forandringer, der kommer med stigende tempo i vores del af luftfartsindustrien. Samtidig er platformen en mulighed for at udnytte data til at innovere den måde, vi nu og fremover kommer til at drive en effektiv og bæredygtig lufthavn. Derfor bliver brugen og integrationen af data en væsentlig del af den nye platform, siger Christian Poulsen, der er COO og CIO, Head of Infrastructure, Operation & Services i Københavns Lufthavn.Platformen har fået navnet Airhart som en hyldest til Amelia Earhart, der var den første kvindelige pilot, der krydsede Atlanten alene. Københavns Lufthavn fremhæver Amelia Earhart som en pioneer inden for luftfarten, og Airhart vil blive skabt med samme pionerånd med et mål om at sætte nye standarder for hele lufthavnsbranchen.Interesserede kan læse mere om Smarter Airports A/S på selskabets hjemmeside, som findes