Plustur breder sig på Sjælland

Mandag 18. januar 2021 kl: 15:46

Om Plustur på Sjælland:

Med Stevs Kommune tilbyder Movia i samarbejde med kommunerne Plustur i 20 kommuner på Sjælland. De øvrige kommuner er Lejre, Frederikssund, Faxe, Holbæk, Hørsholm, Kalundborg, Næstved, Slagelse, Roskilde, Sorø, Ringsted, Lolland, Furesø, Tårnby, Fredensborg, Køge, Egedal, Solrød og Gladsaxe

Plustur blev etableret som fast ordning på Sjælland 1. juli 2019 efter forsøg i flere kommuner i 2018.

Erfaringerne med Plustur er gode. Kunderne udtrykker stor tilfredshed med at få tilbudt bedre sammenhæng og mere mobilitet. Siden ordningen blev permanent 1. juli 2019 og frem til maj 2020, er der gennemført knap 3.500 rejser. Antallet af rejser er i øjeblikket påvirket af Corona-pandemien

Plustur i Rejseplanen appellerer til en yngre målgruppe end flextur, som har været et tilbud gennem flere år, og som mange kommuner også tilbyder. De 20-39-årige er den aldersgruppe, som benytter Plustur mest. I flextur-ordningen udgør borgere i alderen 70 år og derover 65 procent af turene.



Om Plustur andre steder i Danmark:

Alle kommuner i Nordjylland har siden januar 2018 tilbudt Plustur til borgerne

De øvrige trafikselskaber har indført eller er ved at indføre Plustur i rejseplanen

På Fyn har Plustur siden august 2018 været et tilbud i alle kommuner undtagen Odense Kommune

I Sydjylland tilbydes Plustur i Sønderborg, Aabenraa, Haderslev, Tønder, Vejen, Varde, Billund, Esbjerg, Kolding og Fredericia

I Midtjylland tilbydes Plustur i Lemvig, Skanderborg og Norddjurs kommuner











Af: Redaktionen Rejsen med Plustur planlægges med rejseplanen, som sørger for at sammensætte Plustur, bus og tog på den mest optimale måde. I de få tilfælde, hvor det ikke er muligt at tage bussen eller toget på dele af rejsen, får man tilbudt Plustur hele vejen.- Stevns har mange, mindre landsbyer, som ligger lidt væk fra alfarvej og god kollektiv trafik. Med Plustur får mange, måske især unge, bedre muligheder for at komme til og fra Stevns, og jeg glæder mig til at se, hvordan stevnsboerne tager de nye muligheder til sig, siger formand for Plan, Miljø og Teknik, Flemming Petersen (V).De fleste biler, der kører Plustur, har gult Movia design, og ellers kan de kendes ved, at der i vinduet er et flextrafik-skilt. Plusturen har en fast pris på 21 kroner uanset, hvor langt man skal. Via rejseplanen bliver man sendt videre til en særlig hjemmeside, hvor man bestiller turen. Det skal ske senest to timer inden, man skal afsted, og man betaler med betalingskort, når man bestiller.- Vi håber, at borgerne i Stevns Kommune bliver glade for den ekstra mobilitet, som Plustur giver både til hverdag og i fritiden. Vi ved fra de kommuner, som allerede tilbyder Plustur, at borgerne sætter pris på muligheden for at blive kørt lige til hoveddøren. I Movia har vi en målsætning om, at den kollektive mobilitet hele tiden skal udvikles, og det er dejligt, at Plustur nu også er et tilbud i Stevns Kommune, siger Per Gellert, plandirektør i Movia.Ordningen er åben for alle borgere, uanset hvilken kommune man bor i. Plusturen skal blot begynde og slutte i en kommune med Plustur.