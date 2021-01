Koncernchef flyver fra flyselskab

Tirsdag 12. januar 2021 kl: 11:30

Af: Redaktionen Grunden til, at Rickard Gustafson forlader SAS er, at han er blevet tilbudt en stilling i en af Sveriges ledende industrikoncerner, SKF, der er kendt for produktion af lejer af forskellige typer til mange forskellige formål.









Carsten Dilling, der er formand for SAS' bestyrelse, siger i forbindelse med Rickard Gustafsons farvel til SAS, at han både er skuffet og ked af, at Rickard Gustafson har valgt at forlade sin stilling i SAS, hvor hans ifølge Carsten Dilling har spillet en stor rolle.









- Samtidig vil jeg takke ham for hans fantastiske indsats i de ti år, han har været administrerende direktør og koncernchef, siger Carsten Dilling og fortsætter:









- Under Rickard Gustafson har SAS foretaget en bemærkelsesværdig vending fra tab til flere år med lønsomt resultat.









Carsten Dilling peger også på, at Rickard Gustafson med sikker hånd har ført SAS gennem den første del af den hårdeste krise i selskabets 75-årige historie.











- Rickard Gustafson vil først og fremmest blive husket for sit udmærkede lederskab af SAS satsning på bæredygtighed, hvilket var startskuddet ti en ny bæredygtighedsrejse for hele flyindustrien, siger Carsten Dilling.

Rickard Gustafson peger i forbindelse med sin afgang fra SAS på, at selskabet har en stærk position på det skandinaviske marked og er velpositioneret til at lede udviklingen hen mod en mere bæredygtig fremtid for flyindustrien, så snart corona-pandemien er bekæmpet.









- Jeg vil udtrykke min varme tak til alle værdsatte kolleger, kunder og andre interesse i SAS for deres engagement, loyalitet og støtte, som altid har blevet vist - både i med- og i modgang, siger Rickard Gustafson, der kalder SAS for et fantastisk selskab med et enestående medarbejderengagement, hvilket har sikret, at SAS kan fortsætte med at være en vigtig og integreret del af den skandinaviske infrastruktur.









- SAS befinder sig fortsat i en kritisk, men stabil position. Og bestyrelsen har umiddelbart begyndt processen med at finde en ny administrerende direktør og koncernchef, siger Carsten Dilling.

