Tysk luftfartselskab fragter gods med CO2-neutralt brændstof

Fredag 27. november 2020 kl: 14:38

Af: Redaktionen Et Boeing 777 fragtfly fra Lufthansa Cargo vil med SAF-brændstof i tankene lette fra Frankfurt am Main med kurs mod Shanghai og senere vende tilbage til den tyske storby.









Den CO2-neutrale flyvning kommer på vingerne på basis af et samarbejde mellem DB Schenker og Lufthansa Cargo og vil fragte produkter fra blandt andet Siemens Healthineers AG. De to selskaber, der har forpligtet sig til at arbejde på bæredygtig flytransport, blev tidligere på måneden enige om at se bredere på miljømæssige emner - og samme promovere dem.









Det CO2-neutrale flybrændstof SAF, der indeholder syntetisk kerosen, bliver i dag produceret af biomasse - eksempelvis vegetabilske olier. I fremtiden vil ikke-plantebaseret brændstof - såkaldt power-2-x-brændstof - være til rådighed produceret med bæredygtig produceret el, vand og CO2.









DB Schenker og Lufthansa Cargo støtter også skovrejsningsprojekter, som skal kompensere for den CO2-emmission produktionen af biomasse forårssager.









I praksis er det dog ikke ren SAF-brændstof, flyene har i tankene. Det er en blanding, da den mængde SAF-flybrændstof, som flyene skal bruge til flyvningen, bliver hældt i det eksisterende system til tankning af flyene.













