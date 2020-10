Fransk system-leverandør har installeret onboard signalsystem på 100 tog i Danmark

Fredag 2. oktober 2020 kl: 12:32

Om Alstom:

Alstom-koncernen har hovedkontor i Frankrig og til stede i over 60 lande

Alstom producerer og leverer højhastighedstog, metroer, sporveje og e-busser til integrerede systemer, skræddersyede løsninger, infrastruktur, signalsystemer og digitale mobilitetsløsninger

I Norden har Alstom omkring 500 medarbejdere og hovedkontor i Stockholm

Koncernen har 38.900 medarbejdere

I regnskabsåret 2018/2019 omsatte Alstom for 8,2 milliarder euro og modtog bestillinger for 9,9 milliarder euro

Af: Redaktionen I løbet af de sidste par måneder er installationsraten af togene steget betydeligt og har nået en rekord på fem flåder, der installeres parallelt med hinanden. Der er blevet arbejdet på depoter i Langå, Varde, Fredericia, Holbæk og København.I alt er tog fra ni forskellige flåder nu blevet udrustet med Alstom’s indbyggede løsning. Det tager mellem 5 og 25 dage at udruste et tog afhængigt af dets kompleksitet, forberedelsesniveau, og teamets størrelse. Tog nummer 100 var et Alstom Lint41-tog, nummer 7 i serie 2 fra operatøren LokalTog.- Installationen af ERTMS Onboard-udstyr har nu nået den magiske milepæl på 100 tog. Det bekræfter, at Alstom’s leverance til Banedanmark er på rette spor, siger Emmanuel Henry, der er administrerende direktør for Alstom i Danmark.De hundrede installationer er udført på IC3-tog og MQ- og ABS-flåderne hos DSB samt Lint41 for operatørerne Arriva (14 tog) og Lokaltog (16 tog). Derudover har teamet fortsat det løbende arbejde med de øvrige flåder, som allerede er udrustet.Alstom er en af leverandørerne til den nationale udrulning af signalprogrammet i Danmark og leverer ERTMS-udstyr til hele den danske togflåde.I alt skal 347 tog af 30 forskellige typer udrustes inden 2024. Alstom leverer også Trackside ERTMS-systemet til den østlige del af Danmark på 12 intercity- og regionallinjer. Jernbanenettet i Østdanmark er omkring 800 km langt med lange dobbeltspor og 90 stationer. Derudover omfatter kontrakten, som blev underskrevet i 2012, 25 års vedligeholdelse.