13 svenske busser skal levere knap 33.000 køreplantimer årligt i Nordjylland

Torsdag 2. juli 2020 kl: 09:31

Af: Redaktionen Scania-busserne skal blandt andet køre på lokale ruter i Brønderslev, Frederikshavn, Hjørring, Mariagerfjord, Rebild og Aalborg Kommuner. Jørns Rutetrafik A/S indgår i DitoBus Gruppen, hvori bl.a. også DitoBus Linjetrafik A/S indgår. DitoBus Linjetrafik har i dag kørsel med ca. 165 busser for Movia i Hovedstadsområdet og ca. 50 busser i NT's driftsområde. De 13 nye Scania er nogle af de første Scania i flåden, og medejer og direktør Niels Gregers Boers ser frem til at følge Scania-busserne fremover.- Vi har valgt Citywide Suburban til denne opgave på grund af denne models rigtig gode brændstoføkonomi og driftssikkerhed. Vi skal selv stå for den løbende service og vedligeholdelse på busserne på eget værksted, og vi er overbeviste om, at det er et godt valg, siger Niels Gregers Boers.