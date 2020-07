Lastbil er næsten født til grundvandssænkning

Onsdag 1. juli 2020 kl: 19:00

En færdig løsning



Skabet er populært hos mandskabet, der kører med den nye grundvandssænknings-lastbil. Det er udstyret med oliefyr til at tørre vådt arbejdstøj undervejs. Skabet har også blandt andet omformer til værktøj, en stige samt lader til fjernbetjeningen.

Kun grundvand



Første Scania til grundvand



Lastvognscenter Syd har bygget Danfoss PVG-ventil på til betjening af vand- og spulepumpe. Styringen klares med kranens fjernbetjening.

© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Det handlede ikke kun om et par ekstra projektører, da direktør Jørn Isaksen gennemgik udstyrslisten for sin nye lastbil til grundvandssænkning med Morten Kudsk, der er leder og medejer af Lastvognscenter Syd i Vojens.Det handlede også om en alenlang udstyrsliste til at sikre, at den nye tre-akslede Scania 6X6 G500 XT med træk på alle hjul ikke bare blev en lastbil med noget påmonteret grej. Den skulle være en helstøbt plug-and-play løsning med alt, hvad Jørn Isaksens folk hos BL Grundvandssænkning A/S har behov for i hverdagen. Plus lidt mere.- Det er vores første opgave for BL Grundvandssænkning og den første, vi laver af denne type. Vi har lavet masser af opbygninger med lad, kraner og andet tidligere. Men ikke en bil til grundvandssænkning. Derfor har det været en spændende udfordring, hvor vi blandt andet har bygget rørføringen til den 4000 liter store tank til arbejdsvand ind i lastbilens vanger. De galvaniserede rør er simpelthen svejset ind som en bærende del af ladet, og tilslutningen er ført under ladet til bagenden i begge sider med hane og kobling, siger Morten Kudsk.Det er makkerparret Visti Elster og Gordon Frederiksen, der bemander det nye specialkøretøj i hverdagen. Det er i virkeligheden også dem, der har været afgørende både i valg af lastbilmærke og hele det omfattende udstyr. Boreformand Visti Elster er ikke i tvivl om, hvor den mest markante forskel er i forhold til andre tilsvarende biler.- Det er tydeligt, at der er gået meget planlægning forud for opbygningen af den nye Scania. Som lastbil er den mere behagelig at køre i, end den bil, den har afløst. Det følger vel med, at der til stadighed udvikles på modellerne. Men det er helt tydeligt, at vi har fået en færdig løsning af køre i. Bilen er nærmest født til grundvandssænkning, siger Visti Elster.Alle relevante funktioner fungerer, som de nu skal på en bil beregnet til grundvandssænkning. Til kranfunktionen er valgt en HMF 2820K4 med løfteevne på 24,3 tonmeter. Generelt har HMF-kranerne meget høj arbejdshastighed kombineret med høj løfteevne og lang rækkevidde. Kranen på den nye BL-bil har en hydraulisk rækkevidde på 14,7 meter og løfter op til 1.410 kg.BL Grundvandssænknings direktør, Jørn Isaksen, har tænkt venligt på sine folk, der bemander den nye Scania. Med på udstyrslisten, som Morten Kudsk og hans mandskab hos Lastvognscenter Syd har ageret efter, står blandt meget andet også et varmeskab til tørring af tøj. Så når Visti Elster og Gordon Frederiksen er færdige med en opgave og måske er blevet mere eller mindre gennemvåde, kan de hænge det våde arbejdstøj ind i skabet, hvor det tørrer på vej til næste opgave.BL Grundvandssænkning arbejder udelukkende med sænkning af grundvand. Ofte i forbindelse med bygge- og vejprojekter. Jørn Isaksen har en snes mand på lønningslisten. Firmaet opererer i hele landet, men dog fortrinsvis i Jylland og på Fyn.Foruden hovedafdelingen i Haderslev har BL Grundvandssænkning også afdelinger både i Herning og Aalborg. Det er den nordjyske afdeling, der er blevet udstyret med den nye specialopbyggede lastbil.- Vi fandt hurtigt ud af, at Morten Kudsk og hans folk i Vojens er servicemindede på en måde, som vi kan bruge. Tingene sker, når vi har brug for det. Så selv om det er første gang, vi får lavet en opbygning hos Lastbilcenter Syd, har vi faktisk allerede afleveret endnu en bil til opbygning. Der er tale om en lettere brugt lastbil, som også er en terrænbil, og som skal bygges op med de optimale funktioner til grundvandssænkning, siger Jørn Isaksen.Den nye tre-akslede Scania med træk på alle hjul, der lægger krop til BL Grundvandssænknings nye specialkøretøj, er den første Scania, der er solgt til netop grundvandssænkning. Salgskonsulent Tom Korsholm Pedersen hos Scania i Vojens har stået for leveringen.- XT-versionen er Scania’s entreprenørudgave, som er rigtig god og effektiv i terrænet. Med 6X6 er den rustet til snart sagt alt. Motoren har 500 hk og en god brændstoføkonomi, og bilen er stærkt bygget med snudetræk, hvis den kører fast, siger Tom Korsholm Pedersen.