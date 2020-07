Gående og cyklende kan komme gratis ud at sejle på 53 færgeruter

Onsdag 1. juli 2020 kl: 10:58

De 53 færgeruter er:

Af: Redaktionen - Stort set alle vores indenrigs færgeruter kommer nu i spil i danskernes sommerferieplaner, og det er meget positivt at mærke, hvordan vi alle ønsker at give hinanden de bedste forudsætninger for en god sommerferie herhjemme; nu når grænserne ikke er så åbne, som vi er vant til. Det er samtidig også en kærkommen håndsrækning til det lokale kultur- og erhvervsliv på øerne, som har været hårdt trængt i løbet af foråret på grund af de mange aflysninger, som COVID-19 har ført med sig, siger transportminister Benny Engelbrecht (S).Det er færgeselskabernes eget valg, om de vil deltage i sommerpakken og dermed udbyde gratis færgerejser for gående og cyklister i juli. Hvis de deltager, får de efterfølgende den manglende billetindtægt dækket af staten. Initiativet er en del af regeringens sommerpakke, som også består af billigere færger i august og september, en million billige Orange-billetter og 50.000 rejsepas - de sidstnævnte blev udsolgt på tre dage.





Sjællands Odde-Ebeltoft

Sjællands Odde-Aarhus

Køge-Rønne

Gudhjem-Christiansø

Hundested-Rørvig





Havnsø-Sejerø

Holbæk-Orø

Kalundborg-Samsø

Stigsnæs-Agersø

Stigsnæs-Omø





Stubbekøbing-Bogø

Bandholm-Askø

Fejø-Kragenæs

Femø-Kragenæs

Tårs-Spodsbjerg





Fåborg-Søby

Fåborg-Avernakø-Lyø

Svendborg-Ærøskøbing

Svendborg-Skarø-Drejø

Rudkøbing-Marstal





Rudkøbing-Strynø

Assens-Baagø

Søby-Fynshav

Bøjden-Fynshav

Ballebro-Hardeshøj





Barsø Landing - Barsø

Aarø-Aarøsund

Snaptun (Horsens)-Endelave

Hov-Samsø

Hov-Tunø





Grenaa-Anholt

Udbyhøj Nord - Udbyhøj Syd

Hals-Egense

Frederikshavn-Læsø

Feggesund overfart





Næssund overfart

Hvalpsund-Sundsøre

Branden-Fur

Kleppen-Venø

Thyborøn-Agger





Esbjerg-Fanø

Livø-Rønbjerg

Mellerup-Voer

Marstal-Birkholm

Faaborg-Bjørnø





Aalborg-Egholm

Hjarnø-Snaptun

Kulhuse-Sølager

SeaHawk (Øhop sydfyn)

Hjarnø-Alrø





Havnsø-Nekselø

Svendborg-Hjortø

Hammer Bakke-Orø





