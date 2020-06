Lufthavn forventer et sommerfald på mellem 85 og 95 procent

Fredag 26. juni 2020 kl: 16:00

© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Af: Redaktionen I maj sidste år rejste der 2.651.938 passagerer igennem terminalerne i Københavns Lufthavn. I år endte tallet på 40.118, hvilket er et fald på 98,5 procent.- Det dramatiske fald i antallet af flyafgange og rejsende har for alvor sendt dansk luftfart til tælling. Og nu ser vi ind i den mest stille sommer i mands minde, siger kommerciel direktør i Københavns Lufthavn, Peter Krogsgaard.Flere flyselskaber er så småt i gang med at genstarte mindre dele af deres rutenetværk. Det skandinaviske flyselskab SASvil fra midten af juni i begrænset omfang sende fly afsted fra København til 16 destinationer som Frankfurt, München, Hamborg, Athen, Nice og Malaga. Indtil videre forventes SAS at have nogen drift på 40 af de oprindeligt planlagte 290 destinationer i selskabets sommerprogram for hele Skandinavien.Pandemien gør det svært at spå om fremtiden Sidste sommer i juni-juli-august rejste der 8.994.407 mennesker til og fra Københavns Lufthavn. Med al den usikkerhed, der hersker i øjeblikket, forventer lufthavnens ledelse, at der denne sommer mellem 500.000 og 1,3 millioner rejsende.- Corona-krisen har lært os, at det med en global pandemi er mere end utroligt svært at spå om fremtiden. Situationen ændrer sig fra uge til uge. Men som det ser ud lige nu, så vil denne sommer bliver usædvanligt stille med blot 5-15 procent af den normale trafik, siger Peter Krogsgaard og fortsætter:- Ser vi på resten er året er det endnu ikke muligt at give et holdbart bud. Der er langt flere spørgsmål end svar: Hvordan udvikler Corona pandemien sig? Hvor mange i luftfarten overlever krisen? Hvordan bliver rejsevejledningerne? Hvilke grænser er åbne for hvem? Hvordan reagerer forbrugerne? Hvad gør flyselskaberne og rejsearrangørerne? Vi skal kunne svare på flere af de spørgsmål for at kunne give en forventning for resten af året.Den aktuelle situation er, at de rejsende, der kommer til lufthavnen her i sommerperioden, vil få en noget anden oplevelse end normalt. Den 15. juni blev der indført nye retningslinjer om værnemidler, hygiejne og afstand for de rejsende og de ansatte. Det betyder blandt andet, at alle rejsende skal bære mundbind i terminalerne, at der skal holdes mindst en meters afstand og at man skal efterleve de allerede kendte anbefalinger om eksempelvis håndhygiejne, hoste i ærmet og blive hjemme, hvis man er syg.- Fra 15 juni og foreløbig frem til slutningen af august begynder rejsen i Europa allerede, når man træder ind i terminalen. Her vil de fælleseuropæiske retningslinjer gælde. Så selvom der ikke er anbefalinger om mundbind i resten af Danmark, så indretter Københavns Lufthavn sig efter retningslinjerne fra det europæiske agentur for luftfartssikkerhed, EASA, siger Peter Krogsgaard og fortsætter:- Det skal være trygt og forudsigeligt for passagererne at rejse. Derfor er det vigtigt med ens regler i alle EU-lufthavne og hos flyselskaberne. Her er der i dag også krav om mundbind.Lufthavns-ansatte skal bruge visir Rejsende, der kommer til lufthavnen uden mundbind, vil kunne købe dem på stedet. Flere flyselskaber udleverer også mundbind til deres passagerer. Det gælder allerede i dag, at man ikke kommer ombord på flyene uden. Også de ansatte i lufthavnen skal bære værnemidler i terminalerne.- Københavns Lufthavn har valgt, at alle ansatte skal bruge visirer. De giver den bedste beskyttelse, og for de ansatte i for eksempel sikkerhedskontrollen er det også godt for servicen og trygheden, at de rejsende har fuld kontakt med vores ansatte og kan se hele ansigtet, siger Peter Krogsgaard.Alle andre ansatte hos virksomhederne i lufthavnen skal også bære værnemidler - fra flyselskaber og det groundhandling-personale, der tjekker passagerne ind til de ansatte butikkerne. Indtil videre gælder retningslinjerne til udgangen af august.