Gratis vejrdata skal blæse samfundet mod mere bæredigtighed

Onsdag 24. juni 2020 kl: 13:50

Vejrdata er fundament for nye løsninger



Data bliver frigivet i seks faser:

Data leveres i realtid og understøttes døgnet rundt, så myndigheder og erhverv har mulighed for at bruge data direkte i deres egne systemer

Tidligere har danske virksomheder og myndigheder købt vejrdata for flere millioner kroner årligt, men den data bliver nu gratis. DMI’s meteorologiske data bliver gjort frit tilgængelige i seks faser fra 2020 til 2023

I første omgang er det meteorologiske observationsdata, som bliver lagt gratis ud - dvs. rå-data som temperatur, nedbør og vind fra DMI's netværk af vejrstationer i Danmark og Grønland

Senere i 2020 følger data om vandstand og lyn. Fra 2021 og frem kommer turen til bearbejdede data i form af klimadata, radardata og prognosedata

I en undersøgelse fra 2016 vurderer Deloitte, at gratis meteorologiske data i el-, fjernvarme- og landbrugssektoren kan give effektiviseringer på op mod 135 millioner kroner årligt

Rambøll har i 2017 peget på et uopdyrket markedspotentiale på op mod 106 millioner kroner pr. år i ydelser relateret til vandmiljø- og vandressourceforvaltning

Af: Redaktionen Baggrunden for at stille vejrdata frit til rådighed er, at behovet for energiproduktion ved hjælp af vindmøller og solceller stiger og stiger på vej mod målet om en CO2-reduktion på 70 procent i 2030.Bedre viden om vind og vejr kan blandt andet bane vejen for intelligent opvarmning af hustande, eller vise, hvornår det er bedst at oplade elbilen.- Vi stiller nu DMI’s vejrdata gratis til rådighed for borgere, forskere og virksomheder. Præcis vejrdata er et centralt værktøj den grønne omstilling. Et godt eksempel er vores elforbrug: I fremtiden skal al vores elektricitet komme fra grønne kilder som f.eks. vind og sol. Her kan data fra DMI hjælpe energiselskaber og forbrugere med at vide, hvornår vinden blæser og solen skinner. På den måde kan vi udnytte den grønne energi bedre, siger klima-, energi- og forsyningsminister, Dan Jørgensen (S).Døgnet rundt indsamler og analyserer DMI en stor mængde af forskellige data fra blandt andet radarer og målestationer. Vejrdata er et digitalt råstof, som skal være med til at understøtte erhvervslivet omstilling til mere bæredygtig produktion og udvikling af fremtidens innovative løsninger p det bæredygtige område.- Vi har brug for, at danske virksomheder med innovativ og ansvarlig brug af data udvikler nye forretningsmodeller, produkter og services, som ruster os til fremtiden. Det kan for eksempel være inden for den grønne omstilling eller andre centrale samfundsudfordringer. Det kan samtidig være med til at skabe vækst, arbejdspladser og et grønt erhvervseventyr for Danmark, så jeg håber på, at mange virksomheder vil gøre brug af den her mulighed, siger erhvervsminister Simon Kollerup (S).Den bedre og nemmere adgang til vejrdata skal samtidig hjælpe vejrafhængige sektorer som landbrugssektoren og energisektoren med at forbedre arbejdsgange, effektivisere ressourceforbrug samt træffe beslutninger, der gavner klimaet.