Hver sjette over 60 år var ny i jobbet sidste år

STATISTIK:

Onsdag 24. juni 2020 kl: 12:02

Unge skifter oftere job end ældre

Størst jobskifte i servicebranchen



Arbejdere skifter oftere job end funktionærer



Af: Redaktionen I 2019 lå omsætningen ganske tæt på tallene for året før. Tilgangen var næsten lige så stor som afgangen, hvor 30,3 procent af stillingerne på DA-området blev besat af en ny medarbejder i 2019. I 30,0 procent af stillingerne har en medarbejder forladt jobbet. Tilgangen er hermed faldet lidt i forhold til 2018, hvor den var på 31,9 procent. Afgangen er øget lidt i forhold til året før, hvor den var 29,4 procent.Det lille fald i tilgangen og den svagt stigende afgang tegner samlet set et billede af en stort set uændret hastighed i jobskifterne på DA-området i forhold til 2018. Tilgang er næsten lige med afgang, og det viser, at jobskifte nu i endnu mindre grad drives af oprettelse af nye job.Hos de unge mellem 18 og 29 år var der flere, der startede end stoppede i deres job i 2019. De havde en tilgang på 47,6 procent og en afgang på 43,8 procent. Blandt de over 60 årige er tilgangen lavere end afgangen. Her var 16,5 procent startet i et nyt job mens 23,5 procent var stoppet.Langt størstedelen af unge mellem 18 og 29 år på DA-området arbejder i serviceprægede erhverv. I denne gruppe skifter hver anden medarbejder job årligt. Inden for bygge og anlæg skifter de yngre også hyppigt. Her er det 4 ud af 10, der skifter. Inden for fremstilling er omsætningen blandt unge lavere. Her startede 4 ud af 10 i nyt job i 2019, og hver tredje stoppede.For alle aldersgrupper gælder det, at arbejdere skifter hyppigere job end funktionærer. Særlig er omsætningen høj blandt de yngre arbejdere, hvor hver anden mellem 18 og 29 år skiftede job i 2019. Også blandt de ældste funktionærer er tilgangen forholdvis høj. Her startede mere end hver tiende funktionær i nyt job i 2019.