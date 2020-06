Danmark fik en klima-aftale inden sommerferien

Mandag 22. juni 2020 kl: 09:42

Aftalen indeholder følgende initiativer:

Etablering af verdens første energiøer

Overgang til markedsdrevet udbygning af solceller og landvind

Investeringer i fremtidens grønne teknologier: Power-to-X og fangst af CO2

Grøn omstilling af industrien

Støtte til biogas og andre grønne gasser

Energieffektiviseringer

Grøn omlægning af varmeafgifter

Fremme af udnyttelse af overskudsvarme

Udfasning af individuelle olie- og gasfyr

Grøn fjernvarme

Bæredygtighedskrav til biomasse til energi

Grøn transportpulje

Grøn skattereform

Her på transportnyhederne.dk vil vi i løbet af dagen følge om med mere om aftalen.





Interesserede kan læse mere her: Her på transportnyhederne.dk vil vi i løbet af dagen følge om med mere om aftalen.Interesserede kan læse mere her:

Af: Redaktionen Med aftalen får Danmark to “energiøer”, der samlet får en kapacitet på i alt 5 GW, og der skal investeres i CO2-fangst og bæredygtige brændstoffer. Derudover fremrykkes etableringen af en yderligere havvindmøllepark på ca. 1 GW ved Hesselø. Bæredygtig produceret varme bliver billigere, og miljøbelastende fossil varme bliver dyrere. Individuelle olie- og gasfyr skal udfases og udskiftes med varmepumper og bæredygtig fjernvarme. Der skal flere ladestandere til elbiler, og industrien skal omstilles gennem energieffektiviseringer, bæredygtig strøm og mere biogas.Aftalen er indgået mellem S-Regeringen og Venstre, DF, Radikale, SF, Enhedslisten, Konservative, Liberal Alliance og Alternativet.Aftalen indeholder både initiativer, der vil lede til konkrete reduktioner på kortere sigt, og investeringer i udvikling af fremtidens grønne teknologier, der giver reduktioner på længere sigt.- Med etableringen af verdens to første energiøer og verdens største satsning på grønne brændstoffer tager Danmark for alvor globalt klimalederskab igen. Vi viser resten af verden, at klimahandling og økonomisk genopretning går hånd i hånd. Jeg er meget glad for aftalen i dag og vil gerne sige stor tak til partierne bag aftalen, siger klimaminister Dan Jørgensen (S).Som en del af aftalen er partierne også enige om at vende tilbage til en grøn skattereform efter sommerferien. Partierne er enige om, at der skal findes en model, der gør det mere attraktivt at vælge grønne løsninger frem for sorte.Aftale udgør sammen med aftalen om en grøn affaldssektor første del af S-Rgeringens samlede klimahandlingsplan. Efter sommerferien vil S-Regeringen komme med yderligere udspil for blandt andet transport og landbrug.













© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.