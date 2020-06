Færgeoperatører kan få refunderet tabte indtægter fra "gratister"

Søndag 21. juni 2020 kl: 15:35

Af: Redaktionen S-Regeringen præsenterede fredag en række initiativer, der skal understøtte danskernes muligheder for at afholde sommerferien i Danmark - blandt andet, at alle gående passagerer samt passagerer med cykel tilbydes gratis transport på alle indenrigs færgeruter i juli.Ordningen giver mulighed for at statsligt udbudte færgeruter, kommunale færgeruter samt private færgeruter, der sejler mellem to danske havne, kan få refusion for den mistede billetindtægt i perioden med gratis billetter.

Internationale færgeruter som eksempelvis færgeruten Rønne-Ystad er ikke omfattet af ordningen, ligesom diverse ”turbåde”, havnebusser og oplevelsessejladser heller ikke kan søge om refusion.





Det er frivilligt for de enkelte færgeruter, om de vil være med i ordningen. Hvis en færgerute vælger at tilbyde gratis transport i juli, skal der indgås en aftale om refusion.





Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal have modtaget ansøgningen senest 25. juni.









