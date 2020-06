Politisk flertal holder fast i klapbro

Fredag 19. juni 2020 kl: 11:05

Af: Redaktionen Seks af forligskredsens syv partier bag Femern Bælt-forbindelsen (S, V, DF, RV, SF og K) har besluttet at fastholde, at der skal opføres en ny klapbro over Guldborg Sund syd for den eksisterende Kong Frederik IX's bro med en enkeltsporet, elektrificeret jernbane. Dermed vil der også fremover være mulighed for gennemsejling af Guldborg Sund og gennem broerne ved Nykøbing Falster.For at sikre den højest mulige driftssikkerhed for jernbanetrafikken mellem København og Tyskland via Femern Bælt har forligskredsen samtidig besluttet, at klapbroen ikke åbner for gennemsejling i perioden fra 15. september til 1. april.Derudover vil Banedanmark komme til at tilrettelægge antallet af daglige åbninger af broen, så den åbnes for lystsejlere, når det er mest hensigtsmæssigt, og så risikoen for forstyrrelser af jernbanedriften bliver reduceret.Det syvende parti i forligskredsen, Liberal Alliance (LA), er ikke med i aftalen.