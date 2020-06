Lastbilchauffør i trækker med DSV-trailer var beruset

Fredag 19. juni 2020 kl: 10:22

Af: Redaktionen

Fyens Stifstidende skriver, at politiet forinden havde fået flere meldinger om, at lastbilchaufføren kørte og slingrede i sin trækker koblet for trailer fra transportkoncernen DSV.









Under retsmødet i Svendborg onsdag eftermiddag forklarede den lettiske chauffør ifølge Fyens Stiftstidende, at han havde dårlig ryg, og at havde forsøgt at dulme smerterne med medicin - og en mundfuld wisky af de store. Fyens Stiftstidende skriver: 100 milliliter.





