Bilistorganisation førte P-sager til Højesteret - og fik ret

Torsdag 18. juni 2020 kl: 13:51

Af: Redaktionen

Det var ikke lovligt, da Københavns Kommune fastholdt p-afgifter, fordi to bilister ved en fejl havde indtastet deres nummerplade forkert, da de parkerede. Det har Højesteret slået fast i to nye kendelser, som giver to FDM-medlemmer medhold. Dermed stadfæster Højesteret sidste års kendelser fra både Østre og Vestre Landsret.









I sagerne havde de to bilister tastet henholdsvis et ciffer af bilens nummerplade for lidt og et for meget på en af kommunens P-automater, da de parkerede. Selvom de havde betalt for deres parkering, udløste det alligevel en parkeringsafgift fra Københavns Kommune.





Men det er der ifølge Højesteret ikke hjemmel til.









- Vi er naturligvis glade for udfaldet, og at en bagatel som en banal tastefejl ikke er nok til at give en p-afgift, når man har betalt for sin parkering, og der ikke findes en anden bil med det indtastede nummer. Med Højesterets kendelser er der nu ikke længere tvivl om, hvordan loven i disse tilfælde skal fortolkes, siger afdelingschef i FDM’s juridiske rådgivning, Lennart Fogh, der førte sagerne i Højesteret på vegne af de to FDM-medlemmer.





FDM har de senere år omtalt og ført flere sager om tastefejl, hvor bilister har fået P-afgifter for banale tastefejl, selvom de havde betalt for parkering. I en enkelt sag fik en bilist en P-afgift for at taste en apostrof over et bogstav, i anden for at taste 0 (nul) i stedet for bogstavet o og i en tredje for at taste bogstavet I (stort i) i stedet for tallet 1.





- Man skal selvfølgelig gøre sig umage, når man indtaster sin nummerplade i en P-automat. Det gælder stadig. Men der kan ske fejl, og når man samtidig har betalt for sin parkering, synes vi, det er urimeligt, at bilister er blevet pålagt en afgift. Kommunen har jo fået sin betaling, siger Lennart Fogh og tilføjer:





- At Københavns Kommune siden har opdateret deres automater, så de nu taler sammen med det digitale motorregister, og hele godkendelsesproceduren er blevet forfinet, ser vi som kommunens anerkendelse af, at systemet godt kunne være bedre.





Københavns Kommune har i forbindelse med retssagen sat alle sine sager om tastefejl i bero. Med kendelsen fra Højesteret forventer FDM, at kommunen nu gennemgår sagerne og enten frafalder sine krav eller betaler de P-afgifter tilbage, der tidligere er blevet opkrævet, hvis sagerne svarer til Højesterets kendelser.

