Tidligere havnechef er sigtet for begrageri

Onsdag 17. juni 2020 kl: 10:59

Af: Redaktionen Den nu tidligere havnechef, der havde sin daglige virke ved Venø-færgen, er blandt andet tiltalt for at have sendt flere fiktive fakturaer til Struer Kommune.









Tiltalen omfatter mandatsvig og dokumentfalsk.









