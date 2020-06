Rejsebureau vil sælge pakkerejser til Norge

Tirsdag 16. juni 2020 kl: 11:48

Om Apollo Rejser:

Apollo Rejser er en af Nordens førende rejsearrangører med næsten 400 medarbejdere og en million rejsende om året

Apollo Rejser udgør sammen med flyselskabet Novair, specialrejsearrangørerne Golf Plaisir, Lime Travel og Xtravel samt sportsresortet Playitas, gruppen DER Touristik Nordic AB, som siden 2015 har været en del af den privatejede tyske koncern REWE med over 300.000 medarbejdere

© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Flyvningerne sker med Apollos eget flyselskab Novair og afgår i perioden 4. juli til 15. august fra Oslo, Bergen, København og Aalborg. Samtidigt lancerer Apollo en række Apollo Mondo-koncepthoteller i Danmark og Norge.Apollo har hjemme i Norden. Og givet den nuværende rejsesituation, som ser ud til at gælde hele sommeren, vælger Apollo at satse på hjemmebanen.Rejsearrangøren har allerede haft stor succes med lanceringen af egne Apollo Mondo koncepthoteller i Sverige samt Apollo Sports koncepter i de nordiske lande. Nu kommer pakkerejser i stil med dem til varmere himmelstrøg mellem Norge og Danmark også på programmet.I Danmark åbner Apollo sit første koncepthotel i form af Comwell Køge Strand lige uden for København. Hotellet bliver et nyt Apollo Mondo Selected hotel.