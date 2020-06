Politiet tjekkede fragtskibe i sydøstjyske havne

Tirsdag 16. juni 2020 kl: 10:28

Af: Redaktionen Fredag, lørdag og søndag kontrollerede medarbejdere fra Grænsekontrolenheden i Sydøstjyllands Politi fem fragtskibe, der lå i industrihavnene i Horsens, Vejle, Fredericia og Kolding. Under kontrollen tjekkede grænsekontrolenheden blandt andet, om der var papirer på hele besætningen, og at besætningsmedlemmer stemte overens med personerne i passene.I forbindelse med kontrollen i industrihavnene førte grænsekontrolenheden også tilsyn ved lystbådehavnene i Horsens, Juelsminde, Snaptun og Rosenvold. Da der på grund af grænselunkningen på det tidspunkt ikke var nogen udenlandske fartøjer i havnene, undersøgte grænsekontrolenheden her, om det udelukkende var de fartøjer, der var anmeldt, som lå i havnen. Heller ikke her kunne politiet konstatere brud på reglerne.Eftersom grænserne nu delvist åbnes, forventes det, at der kommer flere udenlandske skibe i lystbådehavnene igen. De sejlende kan derfor forvente at blive kontrolleret på samme måde, som det skete i weekenden.