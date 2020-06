Internationalt logistikfirma vil bygge intermodalt på havnen i Malmö

Fredag 12. juni 2020 kl: 13:47

Af: Jesper Christensen Den nye terminal skal anlægges på Verkö og vil omfatte omkring 43.000 kvadratmeter jord. I praksis vil Westerman Multimodal Logistics bo til leje hos det belgiske ejendomsselskab MG Real Estate, der etablerer terminalen.Den nye terminal ventes at skabe omkring 50 nye arbejdspladser.





Westerman Multimodal Logistics har mange års erfaring med intermodal godstransport og har stærke forbindelser mellem Holland og Centraleuropa, men også til andre større markeder i Europa og andre kontinenter.







- Vi ser meget frem til at skabe et stærkt logistikknudepunkt i Malmø, hvor vi kan drage fordel af effektive og bæredygtige løsninger til omladning mellem skib, jernbane og vej. Malmö er perfekt beliggende i den nordeuropæiske transportkorridor, siger Lambert Van Dieren, der er administrerende direktør for Westerman Multimodal Logistics.







Håndtering af jernbanegodstransporten vil ske i tæt samarbejde mellem Westerman Multimodal Logistics og Copenhagen Malmö Port (CMP) med en direkte forbindelse til container- og færgeterminalen.







- Der er en klar efterspørgsel efter denne service fra regionens erhvervsliv, og denne investering vil være et bæredygtigt skridt i arbejdet med at flytte varer fra landtransport til transport med jernbane og skib i tæt samarbejde med os os hos CMP og med vores andre partnere. Westermans etablering styrker netværket i havnen yderligere, og sammen kan vi tilbyde endnu flere løsninger til kunderne, siger Barbara Scheel Agersnap, der er administrerende direktør i Copenhagen Malmö Port.



