Midtjyske bybusser åbner dørene for flere passagerer

Onsdag 10. juni 2020 kl: 11:50

Begrænset plads i busserne

Ingen rejsegaranti



Hold afstand ved stoppesteder og i bussen

Respekter det tilladte antal passagerer

Sid eller stå med ansigtet i køreretning

Medbring din egen håndsprit og sprit af før berøring af kontaktpunkter, fx stopknap

Følg myndighedernes anbefalinger:

Rejs uden for myldretiden, hvis det er muligt

Vis hensyn til andre. Hold afstand. Host eller nys i dit ærme – ikke i dine hænder

Vask dine hænder tit eller brug håndsprit

Er du syg, eller formoder at være smittet, skal du ikke rejse med kollektiv trafik

Af: Redaktionen Alle busser bliver gjort ekstra rene med fokus på især kontaktpunkter. Midtrafik følger passagertallene tæt for at sikre, at busserne ikke bliver overfyldte i forhold til det tilladte antal kunder. På ruter med mange kunder, kan der blive indsat ekstra busser. En ny feature i Midttrafik live-appen, der viser kunderne om næste bus er halvtom eller fyldt, er på vej.Midttrafik øger kapaciteten og åbner fordørene i Silkeborg og Aarhus 10. juni for at indsamle erfaringer, som kan bruges, når alle busser går samme vej fra slutningen af næste uge.Busserne starter langsomt op med åbning af fordør og flere passagerer i busserne, men der er stadig en række forhold, der er ændret på grund af smittefare ved coronavirus/covid-19.Kunderne skal fortsat holde afstand til chaufføren. Billetter fremvises i fremstrakt arm, og kunderne skal undgå at benytte de forreste sæderækker i bussen. Chaufførerne har mulighed for at bruge visir som beskyttelse ved kundeindstigning.Midttrafik følger fortsat myndighedernes anbefaling om ikke at modtage kontantbetaling i busserne. Selskabet henviser til betaling med Midttrafik app, rejsekort eller køb af billet i selskabets webshop, der enten kan printes eller vises på en telefon. Pensionister og førtidspensionister kan købe et pensionistkort på pap i Midttrafik webshop eller ved at ringe til selskabet.Busserne medtager cirka 40 kunder i en almindelig bus, cirka 55 kunder i en mellemstor bus og cirka 65 kunder i en ledbus. Chaufførerne har ret og pligt til at lukke dørene og køre forbi stoppesteder, hvis bussen er fyldt.Midttrafik opfordrer kunderne til at hjælpe chaufføren og undgå forsøg på at stige ind i en bus, der er fyldt.Midttrafik live har en ny feature på vej, der viser kunderne om næste bus er overfyldt.Rejsegarantien gælder nu i alle andre tilfælde end ved forhold, der er relateret til COVID-19Midttrafik opfordrer til, at kunderne passer på sig selv og andre med følgende rejseråd: