Ny trafikplan på Djursland skal give bedre mobilitet

Onsdag 10. juni 2020 kl: 11:29

Uddannelsesruterne bliver forbedret



Mobilitet i tyndtbefolkede områder



Af: Redaktionen Med trafikplanen får Djursland et nyt hovednet, der består af Letbanen mellem Grenaa og Aarhus med videre forbindelse til Odder, og optimerede busruter, som forbinder de lokale trafikknudepunkter på Djursland og styrker forbindelsen mellem Djursland, Randers og Aarhus.Hovednettet betjener de største rejsestrømme og forbinder de større byer samt en lang række vigtige funktioner som arbejdspladser, uddannelsesinstitutioner og servicetilbud. Hovednettet på Djursland får minimum timesdrift i dagtimerne, mens der også er betjening om aftenen og i weekender. Det skal give borgere stabil og sammenhængende kollektiv trafik.I den nye trafikplan er lokalruterne tilpasset hovednettet, og kommer til at bringe kunderne ind til knudepunkterne og dermed hovednettet, hvor busserne kører i høj frekvens og direkte til blandt andet Aarhus og Randers. Knudepunkterne på Djursland ligger i Auning, Glesborg, Grenaa, Ebeltoft, Rønde, Ryomgård og Hornslet.Den nye trafikplan betyder også, at uddannelsesruterne fremover i højere grad vil køre mere direkte - og med færre stop på ruterne i forhold til øvrige ruter. Ruterne vil som udgangspunkt have en til to afgange - morgen og eftermiddag.Med trafikplanen følger en anderledes betjening af de mindre og spredte rejsestrømme.



Hvor der er få rejsende i dag, skal der fremover ikke køre tomme busser af hensyn til både økonomi og miljø. Derfor bliver antallet af afgange med Flexbus udvidet i nogle områder. Flexbusafgange køres efter behov, og skal bestilles telefonisk eller via Rejseplanen. Flexbustilbuddet giver mulighed for fortsat at betjene tyndtbefolkede områder på flere afgange og forbindelser til hovednettet.





Udspringer af mobilitetsstrategi







Strategien satte blandt andet fokus på at gøre den kollektive trafik mere attraktiv med Letbanen og direkte busser mellem trafikknudepunkterne på Djursland, Aarhus og Randers. Herudover skulle lokalruter og fleksible transportløsninger bruges til at bringe borgerne til trafikknudepunkterne, Letbanen og de direkte busser.





Den nye kollektive trafikplan, der træder i kraft 28. juni, opfylder strategiens målsætninger - også selvom der undervejs er blevet foretaget justeringer på en række regionale ruter. Den endelige trafikplan er den første trafikplan i Midttrafiks område udenfor deciderede byområder og vil fremadrettet blive brugt som inspiration til de trafikplaner, der skal laves i hele Region Midtjylland i den kommende tid.





Interesserede kan se de nye køreplaner her:



Interesserede kan læse mere om det nye busnet her:



