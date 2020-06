Togproducent er klar til serieproduktion af brintelektriske tog

Tirsdag 9. juni 2020 kl: 15:02

Om Coradia iLint:

Coradia iLint er det første passagertog i verden, der drives af en brintbrændselscelle, som genererer elektrisk energi til fremdriften. Det helt emissionsfrie tog er støjsvagt og udleder kun vanddamp og kondensvand under drift

Toget indeholder flere forskellige fremadrettede løsninger: ren energiomdannelse, fleksibel energilagring i batterier og intelligent styring af fremdriften og den tilgængelige energi

Toget er udviklet specielt til brug på ikke-elektrificerede strækninger og muliggør ren og bæredygtig togdrift

Af: Redaktionen Testkørslerne betyder, at LNVG - Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen mbH (LNVG), som sidste år bestilte 14 brintelektriske Coradia iLint-tog til erstatning af et tilsvarende dieseltog - kan konstatere, at Alstom’s brintelektriske tog lever op til kravene til fortsat drift fra 2022.LNVG var det første trafikselskab, der troede på Alstom’s brintteknologi og investerede i den ved at bestille 14 Coradia iLint-tog inklusiv 30 års vedligehold og strømforsyning.Alstom, som er en af de førende togproducenter i Europa, skal producere brinttogene til LNVG og stå for vedligehold af togene på koncernens fabrik i Salzgitter. Gas- og ingeniørvirksomheden Linde skal bygge og drive en brinttankstation til togene nær stationen Bremervörde, der ligger midtvejs mellem Hamburg og Bremen.- De to tog i prøveserien af Coradia iLint har det seneste halvandet år vist, at brændselscelleteknologi fint kan bruges i forbindelse med den daglige passagerbefordring. Det gør os til en vigtig drivkraft på vejen mod emissionsfri og bæredygtig mobilitet inden for jernbanetransport, siger Jörg Nikutta, der er direktør for Tyskland og Østrig hos Alstom Transport Deutschland GmbH.- Vi har også fået værdifuld viden om prøvekørslen af brinttog med henblik på videreudvikling af fremdriftsteknologien, påpeger han.Hos Schienenpersonennahverkehr-divisionen hos Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH siger lederen Andreas Wagner, at Flint især har været motiverende for lokomotivførerne.- Vi er stolte af, at vi var det første jernbaneselskab i verden, der fik lov til at drive de første to brinttog på Weser-Elbe-jernbanenettet. Lige fra begyndelsen var passagererne meget nysgerrige omkring togene og den nye fremdriftsteknologi. Ud over det meget lave støjniveau blev brinttoget populært på grund af den emissionsfrie drift, især i lyset af klimaforandringerne, siger Andreas Wagner.Carmen Schwabl, der er administrerende direktør for LNVG, peger på, at med den veloverståede prøvekørsel er kravene til den fortsatte drift af brinttogene fra 2022 opfyldt. LNVG bidrager dermed til indførelsen af bæredygtige, innovative og grønne mobilitetsløsninger, især i landdistrikterne.- Alstom har skrevet brinthistorie. Projektet har stor betydning for industripolitikken, der rækker langt ud over Tysklands grænser. Her ser vi det første konkurrencedygtige produkt inden for brintmobilitet på industrielt plan, siger Niedersachsens minister for økonomi og transport, Dr. Bernd Althusmann, der bliver suppleret af Enak Ferlemann, der er parlamentarisk statssekretær i forbundsministeriet for transport og digital infrastruktur.- Det tyske forbundsministerium for transport støtter rigtig gerne den moderne mobilitets fyrtårn - brinttoget i Bremervörde. Dette projekt er trods alt et flagskib for fremtidens mobilitet, siger Enak Ferlemann og peger på, at brint er et virkeligt effektivt alternativ til diesel - med lav udledning.- Disse tog kan køre rent og miljøvenligt, særligt på sekundære strækninger, hvor køreledninger enten er uøkonomiske eller endnu ikke er tilgængelige. Vi vil gerne se flere af denne slags anvendelser, siger han.