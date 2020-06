Mandag 8. juni 2020 kl: 10:29

1. Placer din last korrekt

2. Fejlfri sikkerhed med fejlfrit sikkerhedssystem

3. Skræddersyet bilindretning











Når du skal laste varebilen, må lasten ikke påvirke kørestabiliteten. En ændring i lastens tyngdepunkt påvirker køretøjets køreegenskaber, og det er derfor yderst vigtigt, at man lægger den tungere last lavt i bilen og placerer lastens tyngdepunkt så tæt på bilens centrum som muligt.Det er samtidig en fordel set fra et ergonomisk perspektiv, da man på denne måde undgår tunge løft.Når man investerer i systemer til lastsikring, er det vigtigt, at de er egnet til godstransport. Surringsfunktionerne skal være i stand til at modstå tilstrækkelig belastning og samtidig være let justerbare for at sikre lasten. Derfor kan det blandt andet være en god idé at investere i et gulv, der kan hjælpe med at skabe de optimale betingelser for ordentlig lastsikring. Det kan for eksempel gøres med integrerede surringspunkter og muligheden for at fastgøre spændestænger.For kurerfirmaer kan arbejdsdagen være fuld af uforudsete forhindringer. Det er ikke altid, man kender pakkens størrelse på forhånd, og måske er pakken ikke som forventet. Derfor er det vigtigt at optimere lastrummet for at gøre varebilen så sikker og effektiv som muligt. Det kan man gøre ved at investere i bilindretning med fleksible løsninger, der kan skræddersys til ens arbejdsdag - uden at gå på kompromis med sikkerheden.