Frederikshavn og Oslo får atter en færgeforbindelse

Torsdag 4. juni 2020 kl: 22:34

Af: Jesper Christensen DFDS oplyser, at begge ruter vil blive betjent af de to færger, der hidtil har sejlet mellem København og Oslo. Rederiet tilbyder dog ikke en overfart kun mellem København og Frederikshavn. Der vil således være tale om to ruter.Målgruppen for den nye rute er først og fremmest passagerer med et transportbehov.Ruten mellem København og Oslo vil i højere grad end tidligere også fokusere på transportpassagerer, når den genåbner.Ombord vil der blive lagt vægt på, at der er god plads til den enkelte passager, så anbefalinger om sikker afstand kan overholdes.- Vi glæder os til at byde velkommen til passagerer, der rejser mellem Danmark og Norge for at holde ferie i campingvogne, sommerhuse og hoteller eller med andre formål. Den nye rute vil også bidrage til turisme og handel i og omkring Frederikshavn og Oslo. Vi ser også frem til at byde velkommen til fragtkunder på ruten, siger Torben Carlsen, der er administrerende direktør i DFDS.Interesserede kan læse mere den tidligere færgeforbindelse mellem Frederikshavn og Oslo her: