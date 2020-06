TRAFIKSELSKAB PÅ SJÆLLAND:

Onsdag 3. juni 2020 kl: 11:06





Movias billetkontrol følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger for at mindske risiko for smittespredning. Det indebærer blandt andet, at billetkontrollen foregår med god afstand - i strakt arm - ligesom enhver form for fysisk kontakt med kundens billet, mobil eller rejsekort undgås.





Passageren skal derfor også selv holde sit ID kort frem, så kontrolløren ikke skal røre ved det. Alle kontrollører har håndsprit med.





En kontrolafgift koster 750 kroner. Til sammenligning koster en sms-billet til to zoner 24 kroner. Bruger man rejsekort til at betale for rejsen koster to zoner 16 kroner, mens tre zoner koster 21 kroner.









Kampagnen for at huske at købe billet til bussen på Sjælland kører frem til udgangen af juni.