Transportøkonomisk forening har fået ny formand

Tirsdag 26. maj 2020 kl: 16:00

Tine Kirk Pedersen, direktør i Danske Havne, har overtaget formandsposten i Transportøkonomisk Forening, TØF.

Af: Redaktionen TØF sagde samtidig farvel til den tidligere formand, Anders Hundahl, der er direktør i Asfaltindustrien. Han havde efter otte år i TØF’s bestyrelse - de seneste tre år som formand - valgt at træde ud af bestyrelsen.For Anders Hundahl har engagementet i TØF været båret af møderne med kollegerne i bestyrelsen, samarbejdet med foreningens sekretariatet og dét, at kunne gribe en dagsorden og på ”ingen” tid stable et medlemsmøde på benene om et aktuelt emne.- Det har været en fornøjelse være at med til at arrangere møder og konferencer, store som små, hvor transportfolk mødes, netværker og sammen bliver klogere på transport og økonomi - dét er jeg stolt over at have været en aktiv del af. For transportøkonomi udgør en stor del af fundamentet for vores vækst og velfærd, siger Anders Hundahl.Samme budskab lød fra Tine Kirk Pedersen, som er stolt over at blive formand for TØF.- Jeg har gennem mange år deltaget i TØF’s arrangementer, så det er lidt stort for mig, at jeg nu bliver formand. Det er ærefuldt, og jeg glæder mig, siger hun.Anders Hundahl lægger vægt på, at Tine Kirk Pedersen som ny formand, er en stærk repræsentant for TØF.- Tine repræsenterer havnene - et af transportnetværkets vigtigste knudepunkter som favner og forbinder transportformer som tog, skibe og lastbiler. Og så er hun en person, der indadtil kan samle os og udadtil sikre, at transportens stemme høres, siger han.Som ny formand forudser Tine Kirk Pedersen, at TØF går en spændende fremtid i møde, og hun ser frem til at føre en masse nye tiltag ud i livet.- Vi har i bestyrelsen tidligere på året haft et strategiseminar, hvor vi har pejlet os ind på den fremtidige kurs. Vores forening skal lave vedkommende arrangementer med kant, og vi vil samtidig gerne favne bredt. Lige fra de lidt nørdede økonom-arrangementer til større debatter med centrale politikere. Jeg vil også gerne involvere medlemmerne og høre, hvilke arrangementer, de kunne tænke sig. Så der er nok at tage fat på, og jeg håber, at vi igen finder stor glæde ved at mødes i TØF’s faglige netværk, når corona-epidemien er lidt på afstand, siger hun.