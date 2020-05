Søfarende er omfattet af ny erhvervsrejsevejledning

Tirsdag 26. maj 2020 kl: 13:58

Gavnligt for global branche



© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen - Det har været næsten umuligt at lave besætningsskift de seneste måneder. Vi har kæmpet for at gøre opmærksom på, de store udfordringer rederierne har med at få ansatte til og fra skibene og påpeget, at de søfarende bør kunne testes. Et officielt certifikat kan forhåbentlig gøre det lettere at få lov at lave besætningsskifte i fremmed havn, siger Anne H. Steffensen, der er administrerende direktør i Danske Rederier.Udenrigsministeriets opdaterede vejledning med råd om, hvordan ”nødvendige erhvervsrejser” kan gennemføres, åbner for, at eksempelvis søfarende kan komme ud og hjem i forbindelse med besætningsskift. Samtidig kan de som erhvervsrejsende blive testet for coronavirus før rejse og dermed dokumentere, at de ikke er smittet.Ordningen med test og certifikat, som også omfatter søfolk, som rejser langt, når de skal på- og afmønstre, er præcis sådan en ordning, som Danske Rederier har kæmpet for sammen med flere fagforeninger.Ud over de søfarende har rederiernes øvrige erhvervsrejser også været sat i bero. Med Udenrigsministeriets nye retningslinjer kan virtuelle møder med kollegaer og forretningspartnere snart erstattes af nødvendige erhvervsrejser.- Danske rederier har kontorer og kunder i hele verden. Og selvom meget kan klares online, så er der behov for engang i mellem at rejse ud og mødes ansigt til ansigt. Derfor er vi glade for, at regeringen nu kommer med gode råd til, hvordan de nødvendige rejser mest forsvarligt lader sig gøre, siger Anne H. Steffensen.Forretningsrejsende kan eksempelvis undtages for 14 dages karantæne, når de kommer hjem fra rejse. Det kan have betydning for rederierne.Interesserede kan læs mere om de nye retningslinjer