Polske mænd havde stjålne cykler med i lastbilen

Tirsdag 26. maj 2020 kl: 13:50

Af: Redaktionen De to mænd blev anholdt tidligt lørdag morgen i en lastbil på Motorvej E45 i nærheden af Padborg af en patrulje fra Udlændingekontrolafdeling Vest (UKA Vest) ved Syd- og Sønderjyllands Politi.

I lastbilen var der 32 cykler, hvoraf politiet foreløbig har kunnet konstatere, at fire var meldt stjålet i Jylland. Cyklernes værdi er endnu ikke gjort op, men politiet vurderer, at der er flere mærkevarecykler imellem.







Anholdelserne var et resultat af UKA Vests målrettede fokus på udenlandske omrejsende kriminelle grupper.





- Grupperne begår ofte kriminalitet på tværs af politikredsene, forklarer politiinspektør Brian Fussing fra UKA Vest, der ikke har mere at tilføje.





De sigtede nægtede sig skyldige, men undlod at kære varetægtsfængslingen.









© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.