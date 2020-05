Fossile brændstoffer skal støtte brint-tanken med 25 øre pr liter

ENHEDSLISTEN:

Tirsdag 26. maj 2020 kl: 10:58

Af: Redaktionen - Der er ingen tvivl om, at elektrofuels baseret på havmøllestrøm er en meget vigtig brik for at vi kan nå 70 procent klimamålet i 2030, siger Henning Hyllested.Enhedslistens transportordfører er meget positiv overfor, at de ovennævnte aktører melder sig klar til at gå i gang med en dansk produktion.Henning Hyllested peger på, at det er vigtigt, at der bliver skabt et marked for det grønne brændstof, hvis det skal slå igennem. Derfor er det smart, at det nye partnerskab omfatter både virksomheder, der skal producere det grønne brændstof (Ørsted), men også store aftagere af det.- Selvfølgelig skal staten også være med i dette projekt, og vi kan allerede i år indskyde 1 milliard kroner for at forcere igangsætningen, siger Henning Hyllested, som foreslår, at forbrugere af benzin- og dielselolie betaler 25 øre pr. liter, hvilket vil indbringe omkring 1 milliard kroner om året. Han peger på, at der kan være en vis logik i at betale 25 øre pr liter benzin eller dieselolie i betragtning af de kraftigt faldende priser på brændstof.



- Projektet peger på den tunge transport som målgruppe for elektrofuels. Men jeg mener, at vi næppe kommer uden om også at indføre iblandingskrav med elektrofuels i brændstof til personbiler, hvis vi skal nå 70 procent målsætningen i 2030, fordi det bliver vanskeligt at nå alene med omstilling til elbiler, siger Henning Hyllested.





© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.