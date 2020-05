Regionerne er klar til et klimapartnerskab

Mandag 25. maj 2020 kl: 13:44

Vi kender alle billederne. Enten fra os selv, fra bekendte eller fra medierne: Oversvømmede kældre og kyster, ekstreme storme og regnskyl, knastørre somre.



Midt i en corona-epidemi kan det være let at glemme. Men vi står stadig i en global klimakrise, der truer vores børns fremtid. Og den har vi alle stadigvæk en forpligtigelse til at løse.



I det offentlige har vi et stort medansvar. I det regionale sundhedsvæsen udleder vi 215.000 ton CO2 om året, primært i varme- og elforbrug. Og selvom det i gåseøjne kun udgør cirka 0,4 procent af Danmarks samlede udledning, svarer det altså også til, hvad næsten 80.000 benzin- og dieselbiler årligt udleder.



Det er ikke fordi, at vi ikke allerede arbejder benhårdt på at gøre sundhedsvæsenet grønnere. Men vi må også erkende, at vi ikke er i mål. Og hvis vi kan reducere vores forbrug yderligere, kan vi yde et væsentligt bidrag til at mindske Danmarks CO2-udslip og opnå målsætningen om 70 procent mindre udledning i 2030.



Derfor foreslår vi nu regeringen at lave et fælles klimapartnerskab.





Fra indkøb til madspild

Det er ikke fordi, at ideen er ny. Allerede i dag findes der flere klimapartnerskaber mellem regeringen og erhvervslivets sektorer. Men hvis Danmark skal i mål med den grønne omstilling, er der brug for, at regeringen også inviterer den offentlige sektor med på rejsen. Og her mener vi, at et klimapartnerskab er vejen frem.



Et sådant partnerskab skal selvfølgelig være gensidigt forpligtende. På den ene side er vi i regionerne klar til at forpligte os på konkrete målsætninger for reduktion af vores klimaaftryk. På den anden side skal staten være klar til at give os de rammer og regler, der skal til, for at vi kan nå målene.



Et sådant samarbejde vil kunne gavne klimaindsatsen på en lang række områder. Og i regionerne har vi faktisk allerede en række gode bud på hvilke områder, et partnerskab kunne indeholde:



Flere investeringer i energivenlige og bæredygtige byggerier.

Mere miljøvenlige indkøb i sundhedsvæsenet, for eksempel flere svanemærkede produkter.

Mindre madspild og større brug af økologiske fødevarer i hospitalskøkkenerne.

Øget genanvendelse, bedre sortering og mindre brug af plastik.

Mere fart på den grønne omstilling af den regionale kollektive trafik og den interne transport på sygehusene.

Af: Heino Knudsen (S) , formand for Danske Regioners udvalg for miljø og ressourcer





Vi står ikke alene med ideen om et klimapartnerskab mellem regionerne og regeringen. Erhvervslivet har faktisk også peget på, at det er den rette vej frem.





Lad os i fællesskab få nedsat det første offentlige klimapartnerskab.



