To energi-øer er en del af første del af klimahandlingsplan

Mandag 25. maj 2020 kl: 12:29

Af: Redaktionen Med energiøerne, som den tidligere VLAK-Regering også havde i tankerne, vil S-Regeringen sætte gang i en ny epoke i udbygningen af havvind med et skifte fra enkeltstående havvindmølleparker til energiøer. Energiøerne skal sikrer en mere effektiv udnyttelse af havvindressourcer langt fra kysterne og mindre behov for nye elmaster på land. El-kraften fra energiøerne skal efter planen bruges direkte, men også via Power-to-X-teknologi omdannes og bruges i sektorer, som ikke kan anvende elektricitet fra eksempelvis vindmøller direkte - for eksempel luftfart, tung transport og nogle processer i erhvervsvirksomheder.Konkret foreslås det at etablere to energiøer inden 2030: En i Nordsøen på 2 GW med plads til mindst 10 GW på sigt samt gøre Bornholm til en energiø tilkoblet havvind på 2 GW. De 4 GW, der er mere end dobbelt så meget, som er i drift på havene omkring Danmark i dag, svarer til mere end alle danske hustandes årlige forbrug. Derfor vil et centralt element være eksport af strøm til andre lande.Første del af S-Regeringens klimahandlingsplanen består af seks spor. Ud over de to nævnte energiøer med havvind vil regeringen investere i bæredygtige teknologier, i øgede energieffektiviseringer, i bæredygtig varmeproduktion, i omstilling af industrien og i en mere bæredygtig affaldssektor. Planen skal både gavne klimaet og skabe arbejdspladser.Planen indeholder både initiativer, der kan sættes i gang med det samme, som vil reducere drivhusgasudledningerne på den kortere bane. Samtidig skal der ifølge planen investeres markant i udviklingen af fremtidens bæredygtige teknologier, der skal skabe fundamentet for drivhusgasreduktioner på længere sigt.Samlet set giver klimaplanens første del en drivhusgasreduktion på 2 millioner ton. S-Regeringen vil på den anden side af sommerferien fremlægge yderligere udspilRegeringens samlede udspil består af seks hovedspor:Interesserede kan læse mere om de seks spor her: