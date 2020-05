CO2-regningen for affald skal ned

Mandag 25. maj 2020 kl: 11:59

Mere sortering giver mindre behov for forbrænding

Af: Redaktionen Der forbrændes 370.000 ton plastikaffald om året i Danmark. Hvis ikke der tages initiativer til at reducere udledningerne, forventes forbrændingsanlæggene at stå for 1,5 millioner ton CO2 i 2030. Det vil svare til omkring 3,6 procent af CO2-udledningerne i Danmark. Den CO2-udledning vil S-Regeringen have ned.Derfor foreslår regeringen en række initiativer, der skal sikre langt mere genanvendelse og meget mindre forbrænding. Visionen er en klimaneutral affaldssektor i 2030, og målet er at fjerne 80 procent af plastikaffaldet fra forbrændingsanlæggene i 2030. Et af initiativerne er at strømline affaldssorteringen - både i de enkelte husstande og på arbejdspladserne. Fremover skal der sorteres langt mere affald til genanvendelse, og det skal gøres på samme måde over hele landet.- Vi forbrænder alt for meget affald, og vi genbruger og genanvender for lidt. Plastik fra for eksempel kødbakker, shampooflasker og tøj ender i naturen eller bliver brændt af og udleder CO2, så genanvendelse af plastik er en vigtig del af at løse klimakrisen, siger miljøminister Lea Wermelin (S) og peger på, at det bliver en stor opgave yderligere at sortere affaldet.- Det kræver, at vi samtidig med klimaaffaldsplanen sikrer, at det rent faktisk nytter at sortere, siger hun.Mindre affald og mere genanvendelse vil også betyde, at behovet for at forbrænde affald i Danmark vil blive markant mindre. Mange forbrændingsanlæg i Danmark importerer i dag affald fra udlandet for at holde ovnene i gang. Typisk har det udenlandske affald et væsentligt højere indhold af plastik end dansk affald til forbrænding. Importen øger derfor de danske CO2-udledninger.S-Regeringen vil derfor invitere Folketingets partier til en drøftelse af, hvordan Danmark får færre og mere effektive forbrændingsanlæg og får begrænset importen af udenlandsk affald.- Danmark står midt i en krise uden fortilfælde. Økonomien er presset. Meget lidt er, som det plejer, og vi står over for en omfattende genopretningsopgave. Men vi skal ikke kun genoprette. Vi skal også tænke nyt, genopfinde og gribe muligheden for grønt sporskifte. Mere genanvendelse, styrket cirkulær økonomi og mindre forbrænding er et centralt skridt i den retning, siger klimaminister Dan Jørgensen (S) og fortsætter:- Det er tude tosset, at vi i Danmark importerer store mængder affald. Vi skal vende udviklingen, så vi importerer og forbrænder langt mindre og genanvender langt mere. Samtidig skal vi give alle de danskere, som gerne vil hjælpe den grønne omstilling på vej, mulighed for at gøre en indsats selv, når de sorterer deres affald hjemme i køkkenet og på genbrugspladserne. Danmark skal gå fra at halte bagud til at være førende, når det handler om genanvendelse. Her er et stort potentiale for at gøre noget godt for klimaet, siger Dan Jørgensen.Affaldshåndtering er et kendt arbejdsområde for mange transportvirksomheder. Øgede krav om sortering kan skabe basis for endnu mere specialiserede transportløsninger på området for genanvendelse.Interesserede kan læse mere her:













