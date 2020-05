Samkørselstjeneste og mobilitetsselskab vil samarbejde i Nordjylland

Mandag 25. maj 2020 kl: 01:00

Af: Redaktionen I takt med, at samfundet langsomt kommer op i et højere gear efter den kraftige neddrosling, som blev sat i gang midt i marts for at forebygge spredning af corona-virus, vil antallet af rejsende i busser og tog i myldretiden forøges.Hos Nordjyllands Trafikselskab peger man derfor på, at det vigtigt at hjælpe hinanden med at sprede rejseaktiviteten ud over dagen eller bruge flere transportmidler. Det er baggrunden for, at NT udvider sin palette af mobilitetstilbud med samkørselsplatformen NaboGO. NT fremhæver, at samkørsel som en del af den kollektive trafik er et blivende tilbud, også efter corona-tiden.Samarbejdet med NaboGO skal understøtte mobiliteten i landdistrikterne, skabe sammenhæng til busser og tog samt øge samkørslen hos private bilister til og fra arbejde. Nu og her understøtter samarbejdet desuden opfordringen til borgere i Danmark om at aflaste den kollektive trafik i myldretiden - blandt ndet ved at samkøre med naboer, kollegaer og venner i større stil, end det er tilfældet i dag.- Ved at indgå i et samarbejde med NaboGO får nordjyderne endnu et tilbud, der er medvirkende til at øge mobiliteten og samtidig begrænse antallet af kunder i myldretiden. Vi har i forvejen et attraktivt hovednet bestående af busser og tog, der dagligt transporterer rigtig mange nordjyder fra A til B, men samtidig er vi bevidste om, at rigtig mange nordjyder pendler til og fra arbejde i egen bil, og at langt størstedelen af bilerne kun har én passager, nemlig føreren. Det påvirker miljøet negativt og skaber trængsel på indfaldsvejene til de større byer, siger NTs bestyrelsesformand Nuuradiin Hussein og fortsætter:- Derfor vil vi opfordre nordjyderne til i større udstrækning at hjælpe hinanden også i forhold til kørsel. Al forskning viser, at jo mere vi rejser sammen, jo større er tilbøjeligheden til at anvende den kollektive trafik, så vi forventer, at samarbejdet på den lange bane vil betyde, at flere nordjyder anvender den kollektive trafik.Udover at samkørsel kan aflaste den kollektive trafik og øge antallet af kunder i den kollektive trafik på den lange bane, så ligger der mere strategiske overvejelser bag samarbejdet. NT ser samarbejdet med NaboGO som et godt supplement til togbusserne, der indsættes i forbindelse med sporspærringerne i 2020. Langvarige sporspærringer giver naturligt nogle gener for de berørte kunder i den kollektive trafik, så derfor fokuserer NT og NaboGO deres indsats i togkorridoren gennem kommunerne Hjørring, Brønderslev, Aalborg, Rebild og Mariagerfjord. Det sker ved at rette henvendelser til virksomheder, der med fordel kan anvende samkørsel.- Vi synes, at det er et rigtig godt supplement til den traditionelle kollektive trafik. Og i de her måneder, hvor mange af kommunens indbyggere vil opleve forlænget rejsetid med den traditionelle kollektive trafik, så giver det rigtig god mening at gå i dialog med virksomhederne om samkørsel, og så er det naturligvis også et miljøhensyn. Derfor stiller vi også gerne op ift. at skabe kontakten mellem virksomhederne og NT og NaboGO, siger Brønderslevs borgmester Mikael Klitgaard.

Har gode erfaringerne fra andre steder i Danmark

Samkørselstjenesten NaboGO har eksisteret i to et halvt år og har i dag aftaler med flere kommuner og virksomheder i Danmark.





- Vi adskiller os fra andre ved at gå i direkte dialog med offentlige og private virksomheder, og det gør vi i samarbejde med trafikselskaberne og kommunerne. Vi ser mobiliteten i et bredere perspektiv og ønsker at samtænke samkørslen med den kollektive trafik. Normalt møder vi personligt op hos virksomhederne, men i denne her corona-tid foregår dialogen digitalt. I forhold til samarbejdet med NT, så har den gode relation til deres ejere, kommunerne og Region Nordjylland, helt sikkert gjort en positiv forskel, siger partner og medstifter af NaboGO Kasper Dam Mikkelsen.





NaboGO har indgået samarbejde med en række virksomheder i Danmark - eksempelvis KMD, der har haft følgende bevæggrunde for at indgå i samarbejdet.





- For at reducere KMD’s C02-udslip har vi igangsat forskellige tiltag her i blandt partnerskabet med NaboGO. Partnerskabet med NaboGO kan være med til at reducere udslippet af CO2 og samtidig reducere trængslen på vejene. En anden væsentlig årsag til at indgå samarbejdet med NaboGO er, at de har et tæt samarbejde med kommuner og trafikselskaber. Dermed sikres det, at den kollektive trafik og samkørslen integreres. Vi har lanceret NaboGO i vores afdeling i Ballerup i januar, og vi ser frem til at tilbyde vores medarbejdere i Aalborg samme mulighed, siger Ditte Clausen, der er CSR og public affairs manager i KMD.





Samkørselstjenesten udbydes via en app og er gratis at anvende for privatpersoner.





