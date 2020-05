Tyskere må tage biltoget til øen Sild

Onsdag 20. maj 2020 kl: 10:52

Af: Redaktionen Det betyder, at eksempelvis tyske statsborgere, der ankommer til den dansk-tyske grænse med ønske om at komme til Sild via færgen fra Rømø, vil blive afvist, hvis man ikke har et anerkendelsesværdigt formål med sin indrejse til Danmark.









At køre transit igennem Danmark til Tyskland vil på grund af indsatsen for at forebygge spredning af corona-virus ikke være at betragte som et anerkendelsesværdigt formål. Anerkendelsesværdigt er erhvervsmæssig transport.





Der er på tysk side et biltog fra fastlandet til Sild.









© Copyright 2020 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.